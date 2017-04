Iglesias diu que Colau i ell estan d'acord que un referèndum ha de "tenir conseqüències jurídiques"

Pablo Iglesias matisa Ada Colau. El secretari general de Podem ha assegurat aquest dilluns que a Catalunya hi ha d'haver un referèndum i que ha de "tenir conseqüències jurídiques".

"En això pensem igual Ada i jo", ha dit en declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, tot i que l'alcaldessa de Barcelona afirmés en una entrevista a Al-Jazeera que, suposant que guanyés la independència en un referèndum, "no vol dir que es declari".

Per a Iglesias, "no cal parlar de referèndum d'independència", sinó només "de referèndum", perquè alguns hi defensaran la independència i uns altres una altra cosa. Iglesias creu que molts catalans volen votar, però per quedar-se a Espanya amb una altra relació jurídica.

Així, ha dit que no comparteix que el referèndum sigui estrictament sobre la independència, sinó sobre la relació jurídica. "Aquest referèndum haurà d'expressar la voluntat dels catalans, i si la voluntat va en una direcció determinada s'haurà de respectar", ha dit.

Banderes a mig pal

D'altra banda, Iglesias ha afirmat que si el ministeri de Defensa va ordenar que les banderes onegessin a mig pal a les casernes durant la Setmana Santa és perquè "el PP creu que les institucions són seves, l'Estat és seu i l'exèrcit és seu ".

En declaracions a Cuatro, recollides per Europa Press, ha afirmat que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, "pot anar a missa o fer el que vulgui", però que "les institucions que són de tothom han de respectar a tothom" .