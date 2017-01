El jutge del cas Inipro acusa el PSC de Tarragona de fer servir diners públics per promocionar el partit a les xarxes socials

El jutge del cas Inipro –la presumpta trama de corrupció al voltant de l’equip de govern del PSC a l’Ajuntament de Tarragona- ha acusat els socialistes d'haver desviat una part dels fons destinats a serveis socials a la formació d'un grup de ciberactivistes, que haurien cobrat per promocionar el PSC i l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros a les xarxes socials. El titular del jutjat número 1 de Tarragona sospita que Inipro era un instrument perquè afiliats i simpatitzants del PSC cobressin per fer aquesta tasca. Acusacions que han negat aquest dijous als jutjats dos dels investigats en aquest cas: l’encara regidora i portaveu de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, i el que aleshores era cap de gabinet de l’alcalde, el ja dimitit Gustavo Cuadrado.

En declaracions a la porta del jutjat, Floria, que s’ha mostrat "tranquil·la" i "satisfeta", ha explicat que els ciberactivistes del PSC eren voluntaris i que no cobraven. La portaveu del PSC ha volgut aclarir en la seva compareixença de més de dues hores el que ella considera "una confusió". "El ciberactivisme és una activitat de compromís polític i no concebo que ningú pugui pensar que es cobra per fer una tasca voluntària", ha dit.

Floria ha reconegut que va coordinar grups de persones que, des de l’any 2010, treballaven en benefici del partit, però ha insistit que ho feien sense cobrar. Alguns d’aquests activistes, però, treballaven per a l’empresa Inipro en el marc d’un programa amb l’Institut Municipal de serveis socials per impulsar l’associacionisme entre els immigrants. Tot i assegurar que mai havia demanat la contractació de treballadors per desenvolupar les tasques de ciberactivisme, la portaveu municipal ha reconegut que en alguns casos hi ha coincidències. Floria ha reiterat que ella no va tenir mai res a veure amb les contractacions que va fer l’àrea de serveis socials de l’ Ajuntament de Tarragona.

La portaveu socialista està sent investigada pels presumptes delictes de malversació, tràfic d’influències, prevaricació i alteració de preus de subhastes públiques en el marc d’una peça separada del cas Inipro. Aquesta presumpta trama de corrupció política i d'ús de diners públics pel finançament del PSC se centra en la relació entre l’Institut Municipal de serveis Socials de Tarragona i l’empresa Inipro entre 2010 i 2012, un període en el qual s’haurien facturat de manera irregular 337.168 euros per un seguit de serveis que la instrucció del cas dubta que realment es prestessin.

El cas també planteja que l’adjudicació a Inipro es va fer sense garantir-ne la publicitat, vetant-se així " tota possibilitat de lliure concurrència". Pel que fa a aquestes activitats de promoció del partit a les xarxes, una interlocutòria del jutge parla de manera explícita que l’objectiu era "donar suport a Ballesteros, portant a terme una activitat molt llunyana a la pròpia de l’Institut Municipal de Serveis Socials". Inipro suma 14 investigats, entre els que hi ha Floria, Cuadrado i el mateix alcalde de Tarragona. Ballesteros ha reconegut en reiterades ocasions irregularitats en el cas, però les ha atribuït a "errors administratius" i ha negat cap responsabilitat penal.