Jordi Pujol reclama "mobilització" davant la "dissolució lenta" que l'Estat "imposa" a Catalunya

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha fet sentir la seva veu -a través d'un escrit- per demanar mobilització davant la "dissolució lenta" que assegura que l'Estat "imposa" a Catalunya.

En un text difós per l'associació Serviol datat del dia 20 d'abril, Pujol, que viu una delicada situació judicial, adverteix de la "gran reculada" i el "risc de residualització" que pot patir Catalunya sinó posa fre a la "confrontació" que viu actualment amb el govern espanyol. "La confrontació que hi ha ara és molt forta i com clarament se'ns dona a entendre significaria una gran reculada per al nostre país i per a la nostra societat", escriu l'expresident.

Justament, les paraules de Pujol es poden llegir en clau de regressió de competències per a Catalunya, tal com ha apuntat aquest divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo. "Tornaríem molts anys enrere", afirma el fundador de Convergència.

Davant la situació "d'incertesa" que Pujol constata que viu la societat catalana, defensa que el país "no renuncia al seu projecte". "Perquè és bo per a tota la gent que viu i treballa a Catalunya", justifica l'expresident, que posa èmfasi a defensar aquest projecte amb "energia i dignitat" i no pas "amb paraules buides".