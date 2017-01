Junqueras, sobre Vidal: "S'ha explicat molt malament"

El final de la setmana passada va ser intens per ERC i el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. Dijous transcendien les declaracions del jutge i ja exsenador, Santi Vidal, on assegurava que l'executiu havia obtingut les dades fiscals dels ciutadans il·legalment i divendres Vidal dimitia després d'una reunió amb dirigents del partit. Junqueras ha valorat aquests fets a Rac 1 i ha defensat que l'exsenador ha assumit la seva responsabilitat. "S'ha explicat molt malament", ha dit Junqueras sobre les declaracions de Vidal, afegint que les seves paraules no s'ajustaven a la realitat.

Tanmateix, el vicepresident també ha defensat la decisió del jutge -que va ser apartat de la carrera judicial per redactar un esborrany d'una constitució catalana- que va dimitir l'endemà. "Ha assumit la seva responsabilitat", ha dit Junqueras, després de recordar que altres dirigents vinculats a l'estat espanyol no han dimitit després d'escàndols que els han afectat. Ha fet referència al cas de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'excap d'Antifrau Daniel de Alfonso: "La diferència és abismal".

Junqueras ha afirmat que el departament d'Economia no està cometent cap il·legalitat en l'àmbit econòmic, tampoc per preparar les estructures d'estat en cas d'una independència . "Fem la nostra feina bé", ha afirmat, afegint que la Fiscalia, que ha obert una investigació arran de les declaracions de Vidal, pot investigar el que vulgui de la Generalitat.

Rivera exigeix a Puigdemont que doni la cara pel "watergate" fiscal

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha dit aquest dilluns que cal investigar tant judicial com políticament si el Govern disposa de les dades fiscals dels catalans i ha exigit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "doni la cara", perquè "això és un 'watergate' en tota regla".

En una entrevista a Telecinco, recollida per Efe, ha titllat d'"extrema gravetat" les declaracions del jutge Vidal sobre que la Generalitat compta de forma il·legal amb la informació fiscal dels ciutadans.

"Això és un 'watergate' en tota regla, no espiant l'oposició, sinó els catalans", ha denunciat el president de C's, per a qui és necessari arribar fins al final "caigui qui caigui".

Ha remarcat que "la independència no ho justifica tot" i ha insistit que Puigdemont ha de comparèixer al parlament català, com ha sol·licitat ja Ciutadans.

"Al Parlament de Catalunya cal parlar-ne, s'han de demanar explicacions polítiques i ha de tenir conseqüències sobre els partits", ha conclòs.