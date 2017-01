Junqueras assumeix personalment les negociacions

La CUP va demanar dijous al vespre Carles Puigdemont i el Govern li va donar divendres al matí Oriol Junqueras. El vicepresident no té cap intenció d’inhibir-se en les negociacions pressupostàries en el moment en què entren en la fase decisiva. Cap sorpresa per als cupaires, que des de dimecres sabien que el també conseller d’Economia assistiria a la reunió que ahir van mantenir a la seu del departament. No és habitual que hi participi -delega en els secretaris de la conselleria-, però el vicepresident no està disposat a veure fracassar per segona vegada els que considera “els pressupostos més socials de la història”.

La CUP apunta Junqueras com un dels principals esculls en les negociacions i prefereix que sigui Puigdemont qui les encapçali. Una situació diametralment oposada a la que es va viure el juny del 2016. Aleshores, Benet Salellas, un dels negociadors principals de la CUP, acusava el PDECat i la seva “intransigència” d’haver fet fracassar l’acord: “Dins de Junts pel Sí hi ha gent com ERC, Més o els independents que sí que estan a favor d’unes noves polítiques tributàries que agradin menys a aquells que tenen moltíssim. La decisió ha tingut a veure amb un enrocament de la posició de Convergència”.

Set mesos després el mateix Salellas demana una interlocució directa amb Puigdemont; el portaveu del secretariat nacional, Quim Arrufat, afirma que “la diferència no és amb CDC” sinó amb Junqueras, i la diputada Eulàlia Reguant lamenta la “falta de compromís” d’Esquerra. Comentaris que la CUP considera que han fet canviar l’actitud del conseller. Fonts anticapitalistes van explicar ahir a l’ARA que, “per primera vegada”, van veure un Junqueras “implicat”.

Setmana decisiva

El 28 de gener el consell polític de la CUP decidirà si dona suport als comptes del 2017. La reunió d’ahir no va servir per desencallar res i els diferents equips negociadors simplement es van tornar a citar per a la setmana que ve. La CUP ha lamentat públicament que les negociacions s’hagin aturat des que el 22 de desembre van donar suport a la tramitació parlamentària dels pressupostos. El Govern, en canvi, nega que hi hagi perdut interès i subratlla que les reunions han continuat des d’aquella data, malgrat no haver pogut aprofundir en les negociacions. El motiu, segons fonts de l’executiu, és que els anticapitalistes encara no els han fet arribar les seves propostes fiscals. Ho faran dimarts, abans que s’exhaureixi el límit per esmenar el projecte, tot i que no hi haurà gaire novetats: demanaran apujar el tipus de l’IRPF per a les rendes superiors als 60.000 euros i fer el mateix amb l’impost de successions i de patrimoni. Els cupaires assumeixen, però, que no tindran prou força per modificar tots tres impostos.

En comprovar la reiterada negativa de Junqueras a negociar canvis en els principals impostos directes, la CUP espera que Puigdemont “s’arremangui” i es posi a treballar directament per desencallar la situació. Des d’ERC recorden que és el PDECat qui ha vetat l’increment de l’IRPF i animen els cupaires a negociar-hi directament si creuen que tindran més opcions d’arribar a una entesa. Mentre no hi hagi canvis, Junqueras seguirà defensant el consens al qual ha arribat el Govern: els impostos no es tornen a tocar.