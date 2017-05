Junqueras exposa el referèndum català a l'alcalde de Miami sota l'atenta mirada del cònsol espanyol

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha donat el tret de sortida aquest dilluns al viatge als Estats Units amb una reunió de mitja hora amb l'alcalde de Miami, Tomás Regalado.Durant la trobada, Junqueras ha traçat les línies prioritàries de futur per a la Generalitat, tant en matèria econòmica com política. Segons ha detallat als periodistes, un dels assumptes que han tractat és el procés independentista. "Hem explicat els objectius que tenim plantejats, que inclouen fer el referèndum al setembre", ha detallat.

L'entrevista amb l'alcalde de Miami no ha estat, però, una reunió a dos, sinó a tres, perquè també se'ls hi ha sumat el cònsol espanyol a la ciutat, Cándido Creis, tot i que la delegació catalana no l'havia convidat a participar a la trobada. Segons fonts de la Generalitat, el diplomàtic espanyol ha invocat la llei d'acció exterior espanyola per reivindicar el seu dret a participar en la trobada. Creis ja va rebre Junqueras diumenge passat en l'arribada a l'aeroport de Miami.

El viatge als Estats Units també portarà Junqueras a Nova York. Durant la propera setmana es reunirà amb empresaris catalans i nord-americans i, entre altres, explorarà el terreny perquè la Generalitat pugui tornar a emetre deute als mercats internacionals i deixi de dependre exclusivament del FLA.

El vicepresident Oriol Junqueras s'ha reunit durant gairebé una hora amb l'alcalde de Miami, Tomás Regalado. Durant la trobada, han parlat d'actualitat política però sobretot econòmica, amb l'objectiu d'estrènyer lligams en sectors estratègics com el tractament i depuració d'aigües, el turisme, les infraestructures i la salut.

Viatge amb retorn

Junqueras i Regalado han començat a concretar algunes de les línies en les quals poden treballar plegats. "Hem tractat qüestions que fan referència a la depuració d'aigua, a les infraestructures i també a temes de salut", ha detallat el vicepresident. Un dels primers llaços que volen estrènyer, per exemple, és amb la facultats de Medicina i l'hospital de Miami.

També obren una línia de treball en l'àmbit dels creuers. Regalado ha recordat que Barcelona és una de les destinacions preferides per als veïns de Miami i Junqueras ha ressaltat que el port de la capital catalana és el segon més important en nombre de creuers. A més, també ha apuntat que Catalunya està treballant per potenciar també el port de Tarragona per als creueristes.

L'alcalde de Miami ha explicat que un dels reptes de futur a Florida està relacionat amb l'augment del nivell del mar i els problemes amb la depuració d'aigua. "A Catalunya hi ha molta experiència en aquest àmbit que ens pot ajudar molt", ha afegit l'alcalde.

Junqueras ha reivindicat la bona salut de les empreses catalanes i ha afirmat que la trobada amb l'alcalde de Miami ha estat "profitosa" i esperen poder consolidar el primer contacte amb una visita que Regalado farà a Barcelona i Tarragona a mitjans de maig.