Puigdemont i Junqueras expressen el suport a Borràs: "Hi posarem les urnes i la gent hi posarà els vots"

Després que la fiscalia s'hagi activat aquest dimarts per anunciar una querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el secretari general del departament, Francesc Esteve, tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com el vicepresident, Oriol Junqueras, han expressat el seu suport als querellats i s'han reafirmat en la voluntat de tirar endavant la consulta.

Puigdemont ha enviat un missatge contundent: "Hi posarem les urnes i la gent hi posarà els vots. Res d'això no és cap delicte".

Hi posarem les urnes i la gent hi posarà els vots. Res d'això no és cap delicte! @txellborras @cescesteve https://t.co/RArXpExFqx — Carles Puigdemont (@KRLS) 16 de mayo de 2017

També ha piulat que es pensava que presentarien la querella "pel caos de l'aeroport", que és el "que preocupa la gent", ironitzant amb l'argument que des de la Moncloa acostumen a exhibir quan es parla del Procés.

Em pensava que la presentarien pel caos de l'aeroport, que és el que veritablement preocupa la gent. Ànims consellera i secretari general! https://t.co/5TqRlQyUwc — Carles Puigdemont (@KRLS) May 16, 2017





Al seu torn, el vicepresident, Oriol Junqueras, ha assumit la decisió d'engegar l'acord marc sobre la compra d'urnes a través també d'una piulada. "Soc corresponsable de totes i cadascuna de les decisions del Govern en la defensa de la democràcia i per garantir el dret a votar".

Sóc corresponsable de totes i cadascuna de les decisions del Govern en la defensa de la democràcia i per garantir el dret a votar. https://t.co/IhPHk0Mps6 — Oriol Junqueras (@junqueras) May 16, 2017

Per la seva banda, la CUP, en roda de premsa, ha qualificat de "despropòsit" la querella i ha assegurat que es tracta d'una "persecució política". "Som conscients que després d'aquesta querella en vindran més i que el que cal és que el país estigui preparat per articular una xarxa i un poder que pugui defensar-se del poder judicial espanyol", ha assegurat el diputat Benet Salellas. També ha carregat contra la consulta pactada, ja que considera que la querella demostra que només és possible la "via unilateral".