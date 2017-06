Junqueras avança la possibilitat que els funcionaris que participin en el referèndum ho facin per "voluntat pròpia"

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha suggerit avui en una entrevista a ' El món a RAC1' la possibilitat que els funcionaris que hi participin ho facin per "voluntat pròpia". "No ho diu cap llei, que sigui imprescindible que hi hagi funcionaris en un procés electoral", ha puntualitzat el president d'ERC sobre la implicació de treballadors públics en el referèndum. En aquest sentit, ha afegit que "hi haurà meses electorals, però no volem obligar ningú a fer alguna cosa que no vulgui fer".

"Els agents electorals es designaran com estableix la llei, les meses seran com en qualsevol procés electoral, tindrem els mateixos col·legis, tot i que si algun no s'obre se n'habilitarà un de pròxim". Quant al cens, el vicepresident ha remarcat que l'objectiu és que "s'assembli al màxim a una convocatòria electoral" i si no és possible és perquè "l'Estat ha posat totes les traves possibles". El vicepresident també ha revelat: "Al llarg de les pròximes setmanes anunciarem el finançament del Govern de la campanya del referèndum".

Pel que fa al decret de signatura de convocatòria del referèndum, Junqueras ha deixat clar que és "partidari que les decisions siguin mancomunades perquè l'Estat actua de manera antidemocràtica". "Així serà més ferm el nostre compromís", ha afegit. Aquest posicionament el comparteix el president Carles Puigdemont, segons que ha reiterat diverses vegades.

Davant la decisió de la fiscalia d'impugnar l'anunci de la data i la pregunta, Junqueras ha ressaltat que defensaran la seva posició, "que es deriva d'un mandat democràtic". La nova querella no aturarà, segons Junqueras, el procés sobiranista que encapçala el Govern. De fet, ha assegurat que l'1 de juliol "la maquinària tecnològica de l'Agència Tributària Catalana estarà llesta" després que se n'ha ampliat el personal i s'han obert 14 oficines noves.

Quant a la sentència del Tribunal de Drets Humans Europeu contra el govern espanyol per haver inhabilitat el president del Parlament basc, Juan Maria Atutxa, Junqueras ha fet notar: "L'Estat se salta sistemàticament la legislació internacional per conveniència i oblida que moltes instàncies ens avalen". En aquest sentit, ha ratificat el missatge de les entitats sobiranistes que va llegir Pep Guardiola, on es qualificava Espanya d'"estat opressor". Junqueras ha subratllat que ho és perquè "violenta el seu marc legal i el dret internacional", tal com han establert "el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg o les Nacions Unides".