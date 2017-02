"Nosaltres som el somni": Junts Pel Sí homenatja Muriel Casals en l'aniversari de la seva mort

La rosa blanca es va convertir ara fa un any en el símbol per recordar a Muriel Casals. La flor va aparèixer aleshores a l'escó que havia ocupat al Parlament fins que un malaurat accident va acabar amb la seva vida. Aquest dijous, al Paranimf de la Universitat de Barcelona (UB) una rosa blanca ha ocupat el seient buit que se li ha reservat perquè ella també pogués assistir a l'acte d'homenatge que ha organitzat Junts Pel Sí en l'aniversari de la seva mort.

El cantant i diputat de JxSí, Lluís Llach i l'actriu Silvia Bel han estat els conductors de l'acte . Llach, al piano, ha interpretat la seva cançó 'Vida' per recordar la vida d'una "amiga".

Si la mort ve a buscar-me,

si la mort ve a buscar-me

té permís per entrar a casa,

però que sàpiga des d’ara

que mai no podré estimar-la.

I si amb ella he d’anar-me’n,

i si amb ella he d’anar-me’n,

tot allò que de mi quedi,

siguin cucs o sigui cendra

o un acord del meu viatge,

vull que cantin aquest signe... vida, vida!

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recordat visiblement emocionada la figura de qui va ser la seva col·laboradora més estreta. "Muriel, la teva absència ens dol. Et trobem a faltar, sentim la teva pèrdua, però vius en tots els projectes que vas impulsar. Vius en la causa de la llibertat", li ha dit. Forcadell ha destacat que el sobiranisme no ha abandonat l'exemple de Casals tot i haver-se quedat sense un dels seus referents: "Ens hauria agradat tant compartir el somni amb tu, sentir-lo amb tu, viure'l amb tu. Moltes gràcies Muriel, companya, mestra,amiga".

El rector de la UB, Joan Elias, els diputats Germà Bel i Josep Maria Forné, el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, l'atleta Núria Picas, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el president, Carles Puigdemont, també han pres la paraula. "Si estem aquí és gràcies a la Muriel", ha reflexionat Puigdemont. El cap de l'executiu, l'encarregat de posar punt i final a l'homenatge, ha destacat que el "somni" continua malgrat els entrebancs. "I si fallem, les Muriels de la Terra, les que ens van portar al Parlament, aquestes sí que tindran dret a inhabilitar-nos", ha explicat.

Les "amenaces i la provocació" de l'Estat només se superaran, segons Puigdemont, aplicant el "capteniment Muriel: davant la provocació i la injustícia, ironia, serenor, fredor, empatia, mà estesa, paciència i persistència". "Si hem arribat fins aquí és que estem guanyant. No ho perdeu de vista", els hi ha traslladat als assistents.

Més de 400 persones han rendit homenatge a la que va ser presidenta d' Òmnium Cultural fins el 2015, quan ho va deixar per implicar-se en les eleccions que havien de ser clau per assolir el seu gran somni: la independència de Catalunya. JxSí ha preferit sortir del Parlament i homenatjar Muriel Casals a la UB, on es va llicenciar en Economia. Entre els assistents, la seva germana i alguns dels nebots, i les principals autoritats del país, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i la resta de consellers, que han estat rebuts amb aplaudiments.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, el de l' ANC, Jordi Sànchez, la de Súmate, Montserrat Sánchez, el del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, la del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, i el del grup de CSQP, Lluís Rabell, i la majoria dels 62 diputats de JxSí tampoc s'han volgut perdre l'homenatge, que ha acabat amb el cant dels Segadors, crits d'independència i un vídeo que ha recollit una de les intervencions de l'homenatjada després d'una de les mobilitzacions de la Diada que va contribuir a fer realitat. "Som aquí per construir un país més lliure, just i digne, on tothom tingui cabuda. No som aquí per buscar un somni, nosaltres som el somni i aquesta és la nostra força". Paraula de Muriel.