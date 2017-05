ERC, CSQP i la CUP denuncien amb Simona Levi una "operació cosmètica" de Cs amb la llei contra la corrupció

El ple del Parlament votarà aquest dimecres la tramitació de la proposició de llei de 'Protecció dels denunciants i altres mesures contra la corrupció', plantejada per Cs, i que ERC, CSQP i CUP ja s'han encarregat de relegar a una "operació cosmètica" en la lluita contra les males pràctiques.

Les tres formacions han acompanyat el col·lectu Xnet, que des de fa anys treballa en la lluita contra la corrupció, que ha denunciat que la iniciativa de la formació taronja és "buida" i no garanteix "les reivindicacions de la societat civil" en aquesta matèria. Aixió s'ha expressat el membre d'Xnet Alfons Sanchez, que ha parlat d'un "redactat poc desenvolupat" que no aspira a protegir els alertadors de casos de corrupció.

Al seu torn, la portaveu del col·lectiu, Simona Levi, ha lamentat que la idea de fons no és "inclusiva", tal com passa, ha assegurat, amb la proposta que també ha presentat Cs al Congrés. "Deixa fora una gran part dels afectats", ha advertit Levi, que ha posat èmfasi en els denunciants "anònims", que són els més "desprotegits" i que ha opinat que queden fora d'aquesta norma. En aquest sentit, ha explicat que la llei que proposa el grup liderat per Inés Arrimadas al Parlament només empara els funcionaris i treballadors públics que vulguin denunciar i tampoc en la seva totalitat, perquè ha criticat que només se'ls protegeix de no perdre la feina. "Una llei seriosa garanteix l'accés gratuït a la justícia o l'assistènca psicològica, entre moltes altres coses", ha avisat Levi.

L'activista ha remarcat que la "progressió d'una llei de mentida és una oportunitat perduda" en la lluita contra la corrupció i ha subratllat la necessitat d'aspirar a una norma que pugui ser seguida arreu d'Europa.

Preguntat pels avenços en aquesta qüestió que puguin estar fent les formacions que han denunciat aquest dimarts la proposició de Cs, el diputat de JxSí Roger Torrent, que ha comparegut com a representant d'ERC , ha assegurat que "s'està treballant". "La feina ha de cristalitzar amb una llei real que tingui un missatge clar i contundent i que vagi a l'arrel del problema", ha assenyalat el diputat, que s'ha queixat de la voluntat de Cs de fer "propaganda i partidisme" i limitar-se a voler "fer-se la foto".

Des de CSQP, el portaveu adjunt, Albano Dante Fachin, ha denunciat en un dard a Cs que "suposades mesures regenadores al Parlament no passen d'accions de propaganda". Mentrestant, "apuntalen els governs de Rajoy i Cifuentes", ha afegit.

Per part de la CUP, la diputada Eulàlia Reguant ha insistit que la llei que proposa el partit taronja "no protegeix els alertadors" i ha posat en quarentena les mesures de regeneració d'un partit que "qüestiona el dret a decidir i a votar".