JxSí i la CUP tornen a rebutjar la compareixença de Puigdemont pel cas Santi Vidal

Carles Puigdemont no compareixerà al Parlament per respondre les preguntes de l'oposició sobre el cas Santi Vidal. Aquest dimecres, Junts Pel Sí i la CUP han tornat a rebutjar la petició en una votació a l'hemicicle de la cambra catalana. Per 62 vots a favor ( C's, PP, PSC i CSQP) i 68 en contra ( JxSí i CUP), la sol·licitud que havia presentat el grup de Ciutadans ha estat desestimada. No serà l'última vegada que ho intenti l'oposició. Aquest dijous es tornarà a votar la petició al ple del Parlament –en una moció de C's– i, amb tota probabilitat, els grups impulsors de la comissió d'investigació sobre el cas Vidal ho tornaran a demanar quan la comissió comenci a funcionar.

Tot just acabava de començar el ple del Parlament, que PP i C's han demanat un canvi en l'ordre del dia per votar la compareixença del president de la Generalitat. "No pot ser que vostè només parli del que li interessa i no doni explicacions d'un cas tan greu", li ha dirigit el portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo. "És un tema transversal de tot el Govern i veiem imprescindible que la persona que dirigeix l'executiu doni explicacions", ha afegit el portaveu adjunt del PP, Santi Rodíguez.

La resposta de la majoria independentista ha estat la mateixa que ha fet servir fins ara per vetar la compareixença de Puigdemont. "El vicepresident i el secretari d'Hisenda ja han comparegut al Parlament i fa 15 dies el president va respondre totes les preguntes de la sessió de control sobre Santi Vidal", ha recordat la portaveu de JxSí, Marta Rovira. La secretària general d' ERC, el partit pel qual Vidal era senador, ha subratllat, a més, que Santi Vidal ja va assumir les seves responsabilitats polítiques: " Va demanar disculpes, va dir que no havia contrastat prou bé les informacions i, atenció, va plegar del Senat". De la seva banda, la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha tornat a explicar que, per ells, "el cas està tancat".

Durant la sessió de control, De Páramo ha decidit que Santi Vidal continués monopolitzant el temps de Ciutadans. El portaveu adjunt del partit taronja ha fet dues preguntes al vicepresident de la Generalitat. "Vostè o algun membre del seu equip va assistir a les xerrades de Santi Vidal organitzades per ERC?". Oriol Junqueras ha respost que ell no hi va assistir, a cap. "Si és mentida el que afirmava Vidal, el Govern s'hi querellarà?". El vicepresident ha descartat aquesta possibilitat al·legant que el TSJC ja ha desestimat les querelles que s'havien presentat contra l'exsenador per "manca de veracitat" de les declaracions de l'exsenador.