JxSí matisa la referència al referèndum prevista als pressupostos per evitar el veto del TC

JxSí no està disposat a renunciar al compromís dels pressupostos amb el referèndum d'independència, però no vol que els comptes caiguin en les mans del Tribunal Constitucional (TC). Per això, aquest divendres ha registrat una esmena d'addició al projecte, que entenen que compleix amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) i confien que no faci repensar a la CUP el seu vot afirmatiu.

El grup majoritari de la cambra ha decidit modificar el redactat -l'opció preferida pel Govern des que va conèixer l'opinió del CGE- i, en lloc de fer referència al compromís per "habilitar les partides necessàries" per al referèndum, es conforma amb " garantir-ne la dotació pressupostària suficient". El dictamen del Consell de Garanties va advertir que la Generalitat no té competències per convocar referèndum i, per això, no pot habilitar cap partida pressupostària concreta però, en canvi, sí que apunta que hi ha mecanismes en el pressupost que poden permetre legalment afrontar econòmicament la consulta en cas que hi hagi acord amb l'Estat.

Si prospera l'esmena, el referèndum es mantindrà dins dels comptes, però s'afegirà una referència directa a la resolució 306/XI del debat de política general, parcialment suspesa pel TC, a la feina del Pacte Nacional pel Referèndum i al dictamen del Consell de Garanties. El redactat que planteja JxSí és el següent:

"El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d'adoptar les mesures necessàries per a garantir la dotació pressupostària suficient per fer front a les necessitats que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, previst en la resolució 306/XI, tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum d'acord amb els criteris del Consell de Garanties Estatutàries".