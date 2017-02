La mobilització del 6-F pel judici del 9-N arriba gairebé als 40.000 inscrits

La mobilització de dilluns 6 de febrer, a les vuit del matí davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel judici del 9-N, ja reuneix "gairebé 40.000 inscrits". Així ho han anunciat les entitats sobiranistes en un acte conjunt amb els partits a favor del dret a decidir al pati de l'escola de La Salle de Gràcia, un dels espais que va protagonitzar una de les fotografies més compartides de la votació del 9 de novembre. Una cua quilomètrica per poder votar en el procés participatiu.

També han anunciat que hi ha 157 autocars contractats, també de les zones més allunyades de Barcelona. Des de Tremp, per exemple, surt un autobús a les quatre de la matinada per ser a les vuit a Barcelona.

A l'acte, sota el lema "el 6-F ens jutgena tots, hi han participat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; la presidenta de l'Associació Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras; el cap de files de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch; i Enric Planes, coordinador de comunicació de l'ANC.

Cuixart ha cridat a la mobilització del 6 de febrer per defensar la democràcia i ha assegurat que el que és jutja dilluns és la "dignitat de tot un poble" que vol autodeterminar-se. És per això que Cuixart ha fet una crida a Europa perquè tingui l'ull posat a Catalunya i el que passarà dilluns. "Faig una crida a les institucions europees perquè prenguin partit", ha clamat Cuixart, assegurant que enguany es tirarà endavant un referèndum i aquest cop vinculant.

Al seu torn, Miquel Buch ha garantit el suport del món local a la mobilització i també al referèndum. I en relació als plans del govern espanyol de precintar col·legis per impedir el referèndum, el dirigent de l'ACM ha estat clar: "Si ens tanquen els col·legis, ens posarem en biblioteques, en centres cívics o en places, que no ens les poden precintar".

Neus Lloveras, de de l'AMI, també ha remarcat la "importància" de la mobilització de dilluns i ha cridat a manifestar-se contra una acció, el judici del 9-N, que considera de les més "greus" que ha succeït en democràcia.

A l'acte s'hi han aplegat dirigents de tots els partits a favor del referèndum i en contra la judicialització de la política: la secretària general d'ERC, Marta Rovira, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal; la diputada de la CUP Anna Gabriel; el diputat d'En Comú Podem al Congrés Josep Vendrell; el diputat de Catalunya Sí que es Pot i membre de la Mesa del Parlament, JOan Josep Nuet; i la regidora d'Unió a Barcelona, Sònia Recasens. També hi eren presents David Fernández (CUP) i David Companyon (ICV). Els sindicats de CCOO i UGT han tingut representació a través dels seus caps de files Joan Carles Gallego i Camil Ros.

Sobre l'operació Pika

Preguntat sobre l'operació Pika, Cuixart ha denunciat la "xacra de la corrupció" que afecta també a Catalunya però també ha deixat clar que "no som innocents". A parer seu, darrere hi ha la "guerra bruta" de l'Estat per combatre el procés sobiranista.