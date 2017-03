L'ANC aposta per una proclamació d'independència en cas que l'Estat impedeixi "coercitivament" el referèndum

El secretariat nacional ja ha aprovat, per unanimitat, la proposta de full de ruta de l’ANC per aquest 2017. El document, al qual ha tingut accés l’ARA, preveu diversos escenaris en funció de la resposta de l’Estat però situa el punt clau en l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica i en la convocatòria del referèndum d’independència. És precisament en aquest punt que especifica que, en cas de la “impossibilitat física de realitzar el referèndum o davant la supressió, inhabilitació o interevenció de les institucions catalanes”, l’ANC organitzarà les mobilitzacions "necessàries" per tal que el Parlament, aprovi igualment la llei de desconnexió i proclami la independència. En aquest cas, l’entitat sobiranista entén que l’exercici del dret a l’autodeterminació ve de la mà dels representants polítics.

Si es produeix aquest escenari d'intervenció "coercitiva" de l'Estat, segueix el document, les actuacions se centraran en tres punts: “la mobilització ciutadana, l’activació de l’Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya i la proclamació d’independència”.

L’assemblea de càrrecs electes, una plataforma impulsada per l’AMI en què hi ha la voluntat que en formin part tots els representants polítics escollits a les urnes, s’ha d’activar -segons preveu el full de ruta de l’ANC- en cas d’inhabilitació de president, de qualsevol càrrec electe del Govern o del Parlament o si suspenen l’autonomia. Si arribés el cas, l’Assemblea es compromet a impulsar la reunió de l’assemblea de càrrecs electes per dotar-la de la “màxima representació legítima, sobirana i institucional”.

Aquest document, que no és definitiu, se sotmetrà ara a esmenes del territori per culminar el procés a l'assemblea general de l'abril, d'enguany.

Les mobilitzacions, "determinants"

No obstant això, aquest és només un dels supòsits que preveu el rumb polític de l'entitat. L’esmentat és l’escenari que preveu la confrontació més directa amb l’Estat, previ a l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica i la convocatòria del referèndum.

En el cas que el Parlament pugui tirar endavant la llei de desconnexió sense la “ingerència”, en paraules del document, del govern espanyol, però sí que s’intenti impedir el referèndum, l’ANC es compromet a mobilitzar-se “en suport de les institucions catalanes” i per reclamar el suport de la comunitat internacional. L'objectiu, que es pugui fer efectiu el referèndum.

De fet, l’ANC preveu que la mobilització de la ciutadania sigui “determinant” en tots els moments decisius. Unes concentracions que sempre circumscriuen en la manifestació “pacífica i democràtica”, “proporcionada però contundent”, per defensar el seu posicionament. “Serà el mitjà aliat i irrenunciable per a defensar els nostres drets”, assegura el document.

La campanya del referèndum i la pregunta: “Voleu que Catalunya esdevingui un estat independent?”

Malgrat els escenaris anteriors, l’ANC situarà els seus esforços en els propers mesos a organitzar la campanya pel sí al referèndum per tal que es pugui fer efectiu. El document esmenta que els actors independentistes dissenyen una campanya pròpia en el marc d’una unitària més genèrica.

L’ANC, en aquest sentit, es compromet a abocar la “totalitat de recursos logístics i econòmics, i tota la seva gent”, per guanyar el referèndum. Per considerar-lo “homologable” internacionalment, però, l’Assemblea posa condicions: una pregunta clara i binària; l’opció guanyadora ha de tenir el “major nombre de vots” de sí o no i no fixar un mínim de participació.

La pregunta que proposa l’Assemblea és: “Voleu que Catalunya esdevingui un estat independent?”

La coordinació en la recta final del procés

També es preveu la creació d’un “òrgan de coordinació nacional” que treballi per la “unitat d’acció” en la recta final del procés d’independència, del qual l’ANC preveu que en formin part els partits, les entitats i les institucions. “És imprescindible l’acció conjunta, coordinada i consensuada entre societat civil, partits i institucions per guanyar la independència”, assegura el text.

La proclamació de la independència

En tot cas, l’Assemblea preveu la proclamació de la independència -no fixen una data- pot “esdevenir conseqüència d’una majoria del sí en el referèndum o bé de forma directa des del Parlament per l’impediment coercitiu” de fer la consulta o per la “supressió” de l’autogovern català. En ambdós casos, però, l’ANC promet donar suport a les institucions catalanes per fer efectiu el "dret a l'autodeterminació".