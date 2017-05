L'Ajuntament de Barcelona celebra la "majoria aclaparadora" del Parlament perquè el Consorci del Palau acusi CDC

L'Ajuntament de Barcelona s'ha mostrat aquest dimecres "satisfet" perquè el Parlament hagi instat al Govern a personar-se contra CDC en el cas Palau. El quart tinent d'alcalde del consistori, Jaume Asens, ha celebrat la "majoria aclaparadora" de la cambra a favor de la tesi del consistori barceloní. Segons ell, aquesta majoria serà la que defensarà l'Ajuntament dimarts que ve quan es torni a reunir el Consorci del Palau. A més, ha subratllat que hi ha encara una escletxa oberta per modificar les conclusions del Consorci, tot i que ja s'hagin presentat aquest mateix dimecres a la Ciutat de la Justícia.

Asens ha explicat que el jutge del cas Palau ha deixat la porta oberta a una modificació de les conclusions del Consorci del Palau si arriben abans del 26 de maig, quan començarà a posicionar-se la defensa. Uns dies abans, el 23 de maig es tornarà a reunir el Consorci amb l'Ajuntament i una part del Govern a favor d'inculpar CDC. Asens també es reunirà en els propers dies amb el conseller de Cultura, Santi Vila. Segons ha indicat, han mantingut una "cordial" trucada telefònica i s'han citat pels propers dies.

La posició de l'Estat serà decisiva per saber si el Consorci del Palau canvia d'opinió. Des del Congrés dels diputats, el ministre de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, ha afirmat que no van participar en la reunió de divendres passat per no entrar en una "guerra" entre l'Ajuntament, ERC i el PDECat. No ha explicat, però, si acudiria dimarts que ve. Asens li ha recordat que hi ha una "pressió mediàtica" molt forta i li semblaria "una falta de respecte" que el govern espanyol tornés a absentar-se.

La Fundació del Palau tampoc apunta a CDC

El gerent de recursos de l'Ajuntament (i exdirector del Palau de la Música), Joan Llinares ha acompanyat Asens en Roda de Premsa. Ell ha explicat que divendres passat l'Ajuntament va intentar que tant el Consorci com la Fundació del Palau apuntessin directament a CDC en les seves conclusions perquè el Palau pogués rescabalar els diners. La Fundació es va reunir aquell mateix dia i la posició de l'Ajuntament també va quedar en minoria, fet pel qual aquest dimecres les seves conclusions només han apuntat a Fèlix Millet i Jordi Montull. Això sí, incorporen els 6,6 milions d'euros que Hisenda sospita que podrien haver acabat a CDC i reclamen un total de 30 milions als exdirigents del Palau.

Llinares discrepa de l'estratègia jurídica tant del Consorci com de la Fundació (dues de les quatre parts que acusen) perquè " durant el judici s'ha acreditat que 6,6 milions van acabar a Convergència". Segons ell, si això no canvia, " és molt difícil que algú que no es va emportar aquests milions te'ls acabi tornant". Per això, ha insistit en la necessitat d'inculpar a CDC, que Miller i Montull ja han confessat que va ser la "beneficiària".

El que no entenen ni Asens ni Llinares és que ara el Fiscal deixi entreveure que, si CDC és condemnada i no paga els 6,6 milions, se li podrien reclamar al PDECat, com a partit que l'ha succeït. " Els 6,6 milions corresponen a les seus embargades. Per tant, estan assegurats", han respost a l'uníson.