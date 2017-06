L’Estat evita explicar l'operació Catalunya i afirma que els ‘favors’ a Margallo eren mostres d’"amistat" entre països

El govern espanyol ha evitat donar explicacions per escrit sobre l’operació Catalunya i ha assegurat que els 'favors' que l’exministre d’Exteriors, José Manuel García-Margallo, va demanar a tercers països perquè es pronunciessin contra la independència eren només mostres d’una "actitud amistosa" entre països, sense contraprestacions. Així consta en dues respostes parlamentàries que recull l'ACN a les preguntes que li havien adreçat la diputada del PDECat Lourdes Ciuró i el coordinador de diputats i senadors d’aquesta formació, Jordi Xuclà, on tots dos demanaven també explicacions sobre l'operació Catalunya.

Segons Xuclà, la resposta del govern espanyol "confirma per escrit que s’han practicat favors cap a alguns països" per "una actitud amistosa", fet que es pot entendre com una mostra "d’amiguisme".

Ciuró havia preguntat al govern espanyol si ja ha "desmantellat" la "trama" sobre l’operació Catalunya "posada en marxa per l’anterior govern de Rajoy". En una breu resposta per escrit, l’executiu de Rajoy es limita a apuntar que el Congrés dels Diputats té en marxa la comissió d’investigació sobre l’ús partidista del ministeri de l’Interior sota el mandat del ministre Fernández Díaz, i es remet "a les conclusions que en el seu moment aprovi el ple de la cambra un cop discutit el dictamen".

Pel que fa a les manifestacions de José Manuel García-Margallo a 13TV, el coordinador de diputats i senadors del PDECat, Jordi Xuclà, recordava que el ministre va admetre que el govern espanyol havia negociat en secret amb altres governs per evitar que es posicionessin a favor de la independència de Catalunya, com per exemple els països bàltics.

Per aquest motiu va registrar una bateria de preguntes on demanava la "concreció dels esforços realitzats pel govern espanyol, i en concret, el ministre d’Exteriors, per evitar que diversos països prenguessin posició davant les decisions adoptades pel Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat respecte a la consulta a la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya".

Xuclà demanava que li facilitessin la informació "per països", detalls sobre els "favors", les peticions als governs bàltics, al Canadà i al Vaticà, i el cost dels viatges del ministre a aquests països durant el seu mandat, entre altres qüestions.

En la seva resposta el govern espanyol evita totes aquestes preguntes i assegura que el mateix ministre va "matisar" aquelles manifestacions el 24 de març, quan va "deixar clar" que quan es referia a "favors" no volia dir "favors en termes de prestacions o contraprestacions, sinó d’ una actitud amistosa cap a països que tenen una actitud amistosa".

Per a Xuclà, la resposta demostra que el govern espanyol ha actuat per limitar l’acció exterior de la Generalitat. "És la primera vegada que en una resposta per escrit el govern reconeix que activament ha practicat el mercat dels favors i de l’amiguisme amb alguns països per intentar coartar un procés democràtic a Catalunya", ha dit. Segons el coordinador dels diputats i senadors del PDECat, tot plegat demostra que Margallo va ensenyar "la punta de l’iceberg d’una participació molt activa del ministeri d’Exteriors per intentar limitar la capacitat de l’acció exterior del govern de la Generalitat".