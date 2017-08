L'exèrcit organitza una jura de bandera civil a Figueres una setmana abans de l'1-O

El ministeri de Defensa ha organitzat una jura de bandera per a personal civil a Figueres (Alt Empordà) per al pròxim 23 de setembre, una setmana abans del referèndum de l'1 d'octubre.

Segons ha informat l'exèrcit de terra, aquesta jura de bandera, que està oberta a qualsevol ciutadà, se celebrarà al castell de Sant Ferran, una fortalesa situada al terme municipal de Figueres gestionada per un consorci format pel mateix ministeri de Defensa, la Generalitat i l'Ajuntament de la capital de l'Alt Empordà. Els interessats a participar en aquest acte patriòtic podran inscriure-s'hi abans del 20 de setembre i informar-se'n en la subdelegació de Defensa de Girona o al regiment d'infanteria Arapiles número 62.

315x446 Cartell de la jura de bandera a Figueres Cartell de la jura de bandera a Figueres

"Lliureu la vostra vida en defensa d'Espanya?"

"Espanyols! Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, amb lleialtat al Rei i, si fos necessari, lliurar la vostra vida en defensa d'Espanya?". Aquestes són les paraules que pronuncia un cap d'unitat de l'exèrcit en aquest tipus d'actes solemnes, on els ciutadans participants han de respondre, en to castrense: "Sí, ho fem!".

Després de prendre jurament, cada participant s'acosta a la bandera espanyola per besar-la en un gest simbòlic que suposa segellar el compromís amb Espanya. Els únics requisits per jurar bandera són tenir la majoria d'edat, estar en possessió de la nacionalitat espanyola i no haver estat declarat incapaç per una sentència judicial ferma.

La major diferència entre la jura de bandera civil i la militar és que l'acte dels membres de l'exèrcit es divideix en dues parts. Després de fer la promesa i besar la bandera, els soldats desfilen, de tres en tres, sota l'arc format per la bandera i el sabre de l'autoritat militar que els ha pres jurament.

Les jures de bandera civils se celebren en tot el territori espanyol, i per al mes de setembre, també hi ha organitzats actes d'aquest tipus a la Corunya, Melilla, Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), Piles (Sevilla), Béjar (Salamanca), Herrera del Duque (Badajoz) i a les localitats madrilenyes de Ajalvir i Algete.