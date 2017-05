L'absència d'un diputat del PSOE aplana a Rajoy l'aprovació dels pressupostos sense cap error

El PP s'ha passat mesos seduint els dos principals partits canaris, a més del PNB, per assegurar-se el seu suport als pressupostos generals de l'Estat. Era vital perquè Mariano Rajoy sumés majoria absoluta i no s'aprovessin les més de 5.000 esmenes parcials. Al final, però, n'hauria tingut prou amb 175 suports. Un diputat socialista ha faltat en la votació a última hora i ha aplanat l'aprovació dels comptes de Rajoy sense cap error. Es tracta del diputat per Granada Gregorio Cámara, també portaveu socialista en la comissió constitucional al Congrés. Fonts socialistes han explicat a l'ARA que se li ha mort el germà aquest matí.

La seva absència ha suposat que la bancada popular pogués bloquejar totes les esmenes que volgués, així com aprovar els dictamens dels pressupostos. Fins i tot s'ha arribat al punt que s'ha aprovat un dictamen per 175 vots d'un total de 350 escons, ja que faltava aquest diputat per l'arc de l'esquerra. En la majoria de votacions restants -es tracta d'un llarg tràmit-, els 137 diputats del PP, els 32 de Ciutadans, els 5 del PNB i el de Coalició Canària i Nova Canàries han votat sempre junts, sense ni un sol error.

Ana Oramas, de Coalició Canària, s'ha quedat malgrat la mort del seu pare aquest dimarts. No havia demanat el vot telemàtic i era obligatori que es quedés a la cambra per garantir la majoria absoluta de 176 diputats a Mariano Rajoy.

No es pot dir el mateix de la resta dels diputats: s'han comptabilitzat múltiples errors tant de la bancada socialista com d'Units Podem, i fins i tot d'ERC, ja que Gabriel Rufián ha votat en una ocasió diferent que els seus companys de grup. Pel que fa EH Bildu, ha optat en la majoria de les votacions per abstenir-se, cosa que també ha aplanat al govern de Mariano Rajoy mantenir fil per randa tot el que estava escrit en els pressupostos generals de l'Estat per a aquest 2017.

Les votacions continuaran aquest dimecres, fins a dues vegades.