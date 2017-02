L'advocada de Manos Límpias renuncia just abans de la vista contra Urdangarin i Torres

L'advocada de Manos Límpias, Virginia López Negrete ha renunciat aquest dimecres a continuar representant el sindicat ultra en el cas Nóos. Negrete deixa el cas 24 hores abans de la vista on s'ha de decidir si l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, i el seu exsoci Diego Torres ingressen a presó o se'ls imposa alguna mesura provisional. Divendres els van condemnar a sis i vuit anys de presó, respectivament.

Negrete ja havia anunciat el mateix divendres la seva possible renuncia, que també comportarà que el sindicat ultra no recorri la sentència de l'Audiència de Palma. Manos Límpias era l'única acusació que demanava presó per a la infanta Cristina, que finalment només haurà de retornar 230.000 euros conjuntament amb el seu marit, pels diners dels quals es va beneficiar.

En un breu escrit al qual ha tingut accés Europa Press, l'advocada assenyala que renúncia per motius "exclusivament personals, tenint en compte que hi ha interessos totalment contraposats, una pèrdua de confiança absoluta cap al client així com a les desavinences que entre ells són insalvables ". El màxim representant del sindicat, Miguel Bernard, va estar a presó vuit mesos per la presumpta extorsió a diverses entitats financeres i empreses, juntament amb Ausbanc.



El fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, ha assegurat aquest dimecres que "la presó preventiva s'ha d'acordar quan hi ha risc de fuga, d'ocultar proves o d'atemptar contra els interessos de les víctimes i cap d'aquests casos es va a donar" matí, per la qual cosa en ser la Fiscalia una institució de caràcter jeràrquic sembla poc probable que a la vista se sol·liciti presó. Altres possibilitats són la llibertat sota fiança o la prohibició de sortir de la UE mitjançant el lliurament del passaport.