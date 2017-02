L'advocat d'Urdangarin creu que el seu client no anirà a la presó

Un dia abans de la vista sobre mesures cautelars per als condemnats pel cas Nóos, l'advocat d'Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha assenyalat que creu que el seu client no anirà a la presó. De totes maneres, ha recordat que és la seva opinió però que qui ho acabarà decidint són els magistrats.

En declaracions davant dels mitjans de comunicació davant la porta del seu despatx a Barcelona, Vives ha explicat que encara està treballant el discurs que farà davant del jutge i ha reconegut que és "incapaç de saber el que pot dir l'il·lustre representant del ministeri fiscal". Tanmateix, l'advocat ha afegit que espera "el millor" per a Urdangarin.

Vives no ha volgut confirmar si Urdangarin es troba aquest dimecres a la capital catalana abans de viatjar a Palma i ha descartat una reunió amb ell al llarg d'aquest matí. Durant la vista de demà, les parts podran demanar l'adopció de mesures cautelars per als condemnats. Entre aquestes mesures, hi hauria l'ingrés immediat a la presió, tot i que el fiscal d'Anticorrupció Pedro Horrach ja va avançar dilluns que es planteja sol·licitar presó eludible sota fiança.