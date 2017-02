CDC atribueix l'operatiu policial a la mobilització pel judici contra Mas pel 9-N

"Volen espantar la gent i que no vagi a la mobilització de dilluns". Aquesta reflexió, pronunciada per un dirigent històric de CDC, és la tesi que s'imposa entre l' entorn de l'antiga Convergència des que aquest matí s'ha iniciat l 'operatiu de la Guàrdia Civil contra el suposat finançament irregular de CDC: que l'Estat busca afeblir la convocatòria per donar suport dilluns a l'expresident Artur Mas i a les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega.

De fet, una de les primeres representants del PDECat a reaccionar ha estat l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, que ha sabut la notícia just quan era a l'entrevista amb l'ARA. "Cal veure'n el contingut, però és un mateix patró de conducta. Recorda al dia que presentàvem la candidatura de Junts pel Sí al passeig de Lluís Companys i, mentre celebràvem l'acte, estaven escorcollant la seu de CDC", ha recordat. Segons ella, "hi ha una coincidència en els patrons de conducta".

També l'exalcalde de Barcelona i líder de CiU a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha abonat la tesi que l'operatiu "no és casualitat". Després de posar-se a disposició de la justícia per "col·laborar i aclarir qualsevol sospita que hi pugui haver", s'ha mostrat convençut que el seu govern municipal "sempre ha actuat d'acord amb la llei en totes les àrees, regidories, empreses i institucions municipals".

A més, ha mostrat el seu "afecte i suport" a l'exregidor Antoni Vives –retingut en el marc de l'operació– i de qui ha dit que " li busquen les pessigolles per tots cantons", però "després acaba exonerat". Segons Trias, hi ha "una certa persecució sobre una persona que té alts valors". Una persecució que l'exalcalde ha vinculat a la situació política i a la mobilització pel judici que comença dilluns.

Trias ha criticat que es generin "operacions mediàtiques" que "tenen una veritable intencionalitat política". "És molt curiós el que passa cada cop", ha apuntat, i ha recordat el seu cas, quan se'l va acusar de tenir un compte a Suïssa que després es va demostrar que era fals.

Abans, Jacint Borràs –un dels fundadors de CDC i que ara presideix el que queda de la formació–, ha acusat l'estat espanyol d'orquestrar una "operació programada" per desmobilitzar els catalans que volen anar dilluns a donar suport a Mas, Rigau i Ortega. "M'estranya que hagi esperat fins avui", ha apuntat fins i tot Borràs, que s'ha dirigit aquest matí a la seu del Partit Demòcrata (PDECat) per seguir des d'allà l'operatiu policial.

Segons Borràs, "cada vegada que hi hagi un esdeveniment que el pot perjudicar, l'Estat anirà traient coses d'aquestes". "Estem en mans d'un partit (el PP) que no ha fet més brutícies perquè no en deu saber", ha afegit. El dirigent de CDC –que ha admès que aquest tipus d'operacions perjudiquen el PDECat– ha confiat que "la reacció del poble sigui la que ha de ser" i que els catalans es posin "al costat dels que estan per la llibertat i la democràcia, i no per aquesta mena de democràcia encotillada de l'estat espanyol".

La direcció del Partit Demòcrata (PDECat) havia guardat silenci tot el matí, i ha estat a la tarda quan la coordinadora general, Marta Pascal, i el coordinador d'organització, David Bonvehí, han sortit al pas de la polèmica amb dos tuits idèntics en els quals afirmen que el PDECat "és un projecte que il·lusiona i que treballa per una Catalunya millor". "No permetrem que l'embrutin amb cap insinuació", afegeixen.

El @Pdemocratacat és un projecte que il•lusiona i que treballa per una Catalunya millor.No permetrem que l'embrutin amb cap insinuació — Marta Pascal (@martapascal) 2 de febrero de 2017