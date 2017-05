Catalunya en Comú, ICV i EUiA no assistiran demà a la reunió convocada per Puigdemont

Demà hi ha convocada una cimera de partits favorables al referèndum al Palau de la Generalitat. Així ho anunciat la consellera de Presidència, Neus Munté, en una entrevista a Rac 1, en què ha explicat que el president, Carles Puigdemont, té l'objectiu de "compartir els darrers esdeveniments" i "escoltar" com creuen les formacions polítiques que s'ha d'avançar després del no de Mariano Rajoy a negociar el referèndum. Ara bé, pocs minuts després d'anunciar-se aquesta cimera, els comuns ja han avançat que no hi assistiran.

En declaracions també a RAC1, el coordinador general de Catalunya en Comú i portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, ha avançat que els comuns no tenen intenció d'assistir a la cimera. "En principi no anirem a la reunió. El que pertoca és fer un debat de país, no de Govern", ha dit Domènech, que ha considerat que "convocar una reunió urgent d'aquesta manera no em sembla que sigui el més adequat en aquest moment". Domènech també ha assegurat que s'han assabentat de la convocatòria d'aquesta reunió "per la ràdio". "Ningú ens ha convocat", ha subratllat.

Fonts de Catalunya Sí que es Pot asseguren, en la mateixa línia, que tampoc hi assistirà ICV ni EUiA, ja que creuen que el debat sobre la data i la pregunta s'ha d'abordar en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum.

Després de l'intent del Govern de tornar a negociar el referèndum, les entitats van reclamar ahir que es fixés ja la data i la pregunta de la consulta, donant per tancada ja la via del pacte amb Madrid. Òmnium, ANC i l'AMI reclamaven així passar a la segona fase del "referèndum o referèndum" que Carles Puigdemont va prometre en el seu discurs del debat de la qüestió de confiança.