L'espai on es preparava la consulta, desert des del 4-N

El nucli de la discussió en el judici del 9-N és si la Generalitat va deixar de preparar el procés participatiu el 4 de novembre, el dia que el Tribunal Constitucional va suspendre la votació. Segons defensa el Govern, des d’aquell dia tot va quedar en mans dels voluntaris.

Els efectes de la resolució del TC van ser immediats a la quarta planta de l’edifici de Relacions Institucionals de la Generalitat, al carrer Tapineria de Barcelona. El que era “l’espai físic on es preparava la consulta” -així ho descriuen fonts coneixedores dels preparatius- va quedar desert després de la resolució del TC. Així ho testifiquen des del Memorial Democràtic, que ocupava el mateix bloc.

L’equip que s’encarregava de fomentar la participació a la consulta, de dissenyar-ne la comunicació o de lligar la comitiva d’observadors internacionals s’havia traslladat a l’octubre a l’edifici. Tot i això, feia un any que el grup, format per una desena de funcionaris comandats pel professor de dret Jordi Barrat -llavors subdirector general de Relacions Institucionals i Foment de la Qualitat Democràtica, sota les ordres de l’aleshores vicepresidenta i responsable de Governació, Joana Ortega-, treballava com un dels equips encarregats del 9-N. Després de la consulta, Barrat, que no ha volgut fer comentaris, va tornar al món universitari.

Les setmanes prèvies a la consulta l’activitat va ser frenètica per a l’equip de Barrat, com expliquen fonts presents en aquelles dates: “Hi havia persones parlant per telèfon i treballant amb ordinadors, i tots eren funcionaris”. El dia que l’alt tribunal va suspendre la votació, els citats funcionaris van aturar els preparatius i van abandonar el local, segons descriuen des del Memorial Democràtic: “Ja no va aparèixer ningú més per allà, i ni tan sols ho van recollir”.