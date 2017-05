L'executiu de Rajoy porta al TC el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, que culmina la codificació del dret civil català

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra determinats preceptes de la llei del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, aprovat al Parlament el 8 de febrer amb els vots de JxSí, PSC, CSQP, PP i 5 diputats de la CUP. La llei, relativa a les obligacions i els contractes, culmina la codificació del dret civil català. Per a l'executiu espanyol contravé la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), envaeix les competències exclusives de l’estat espanyol sobre legislació civil i podria afectar la unitat de mercat.

El text regula els contractes de compravenda i de permuta, el de cessió d’un solar o aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i els de conreu. En casos de compravenda té en compte la capacitat del comprador d’un immoble de fer-se enrere quan el contracte prevegi el finançament d’una compra per una entitat de crèdit i finalment aquesta entitat no concedeixi el crèdit. També incorpora de manera detallada la regulació de contractes com el de custòdia del territori, el d’integració ramadera, el d’aliments i el de pensió vitalícia.

Per al govern espanyol, aquestes matèries estan dins de les competències exclusives de l’estat espanyol sobre legislació civil sense perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament per part de les comunitats autònomes dels drets civils, forals o especials.

La referència que s'ha publicat després del consell de ministres afirma que la llei “ regula de forma innovadora el contracte de compravenda, la cessió de finca o l’aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i el contracte de permuta”, i a més “conté importants innovacions respecte del contracte de mandat i el de gestió d’afers aliens sense mandat”.

Segons l'executiu espanyol, el marc normatiu no empara "una regulació innovadora per part de les comunitats autònomes” ni permet tenir com a subjecte “institucions que no estiguin contingudes en el dret civil autonòmic en qüestió amb anterioritat a la Constitució”.

L’executiu espanyol també sosté que l’article 149.1.6 de la Constitució “estableix la competència exclusiva en matèria de legislació civil", i per tant “els preceptes de la llei [del Parlament] podrien vulnerar el principi d’unitat de mercat”.

Les primeres reaccions del Govern a la decisió de l'executiu de Rajoy no han tardat a arribar. El conseller de Justícia, Carles Mundó, creu que el recurs al TC contra la llei del llibre sisè del Codi Civil català, sobre contractes, és una nova "bufetada sonora" contra la sobirania del Parlament i els juristes i acadèmics independents que la van elaborar. A més, ha recordat que el Consell de Garanties Estatutàries va avalar la constitucionalitat del text i que el PSC i el PP parcialment hi van votar a favor.