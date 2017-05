El PSC repta Puigdemont a demostrar la seva "voluntat de negociar" acceptant debatre el referèndum a les Corts

Les reaccions a l'oferta del govern espanyol perquè la Generalitat debati el referèndum a les Corts de l'Estat no s'ha fet esperar a Catalunya. A l'espera que el Govern valori públicament les paraules de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, el PSC ja ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que accepti l'oferta.

"Si Puigdemont té realment voluntat de negociar ha d’acceptar la proposta del govern d’Espanya per debatre la seva proposta de referèndum sobre la independència a les Corts", ha reaccionat ràpidament el PSC. El secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ha insistit que la via unilateral que planteja el Govern és un "camí condemnat al fracàs que ja ha portat conseqüències jurídiques".

El dirigent socialista ha afegit que "el diàleg ens possibilitaria avançar en altres terrenys d’interès per a la ciutadania", com ara, ha exemplificat, les 45 demandes –excloent la consulta– que el president Puigdemont va lliurar al seu homòleg espanyol, Mariano Rajoy. "En el seu moment li vàrem recomanar que no rebutgés la possibilitat d’anar al Senat a explicar-se i trobar vies polítiques per desbloquejar la negociació entre Catalunya i el conjunt d’Espanya. No perdi aquesta nova oportunitat, president", ha conclòs Illa.

L'opinió diametralment contrària és la que ha expressat a través de Twitter el portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, que ha insinuat que el govern espanyol pretén fer-li a Puigdemont el mateix que a l'exlehendakari Juan José Ibarretxe, que va comparèixer al Congrés dels Diputats per defensar la reforma de l'Estatut del País Basc, l'anomenat Pla Ibarretxe.