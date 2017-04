L'oposició veu "provocació" en l'acte del Govern pel referèndum i voluntat de "tapar discrepàncies" internes

L'oposició carrega contra l'acte que ha celebrat per comprometre's amb la celebració del referèndum. La diputada de C's Noemí de la Calle ha criticat que el Govern segueixi "entestat amb el monotema". "Tots sabem que és la seva única prioritat", ha apuntat.

En declaracions als mitjans, el portaveu del grup parlamentari de CSQP, Joan Coscubiela, ha considerat que "té poc valor polític". La coalició d'esquerres creu que el que sí que serveix per consolidar el compromís amb la consulta és la recollida de firmes que proposa el Pacte Nacional pel dia de Sant Jordi. "Això sí que farà avançar el referèndum i no actes com aquest", ha apuntat.

Coscubiela ha assenyalat que l'acte respon a la "voluntat de tapar les discrepàncies profundes que hi ha dins l'executiu". En la mateixa línia s'ha expressat el diputat del PSC al Parlament Raúl Moreno, que ha destacat que el Govern "fa teatre" per tapar els problemes que té per fer una consulta "que està fora de la llei". Moreno ha volgut recordar que l'acte no té cap "contingut efectiu" i que només serveix per "escenificar unitat".

Al seu torn, el diputat del PP al Parlament Fernando Sánchez ha criticat que la lectura del manifest és una "provocació que no serveix per a res". "És una foto per seguir enganyant i distraient la gent. Si volen fer alguna cosa, que la facin, però que deixin d'enganyar la gent i assumeixin les conseqüències", ha afegit. Tot plegat, ho ha dit moments abans d'entrar a la reunió que tenen els partits amb el Govern per avaluar els compliments en relació a l'emergència social. "Prefereixen aplaçar el pacte contra la pobresa per fer-se una foto pel procés independentista", ha assenyalat.

Societat Civil Catalana s'afegeix a les crítiques

L'entitat unionista Societat Civil Catalana considera que l'acte d'avui té un component "èpic, historicista i clarament provocador", perquè el Govern està defensant el dret a l'autodeterminació que no recull la Constitució, ha explicat el vicepresident de SCC, José Domingo. En aquest sentit, l'entitat considera "especialment greu" el pas que ha fet avui el Govern perquè està decidit a ser "desobedient i insubmís". Per això, Domingo ha acabat qualificant l'executiu català de "perillós".