L'oposició exigeix que s'aclareixi al Congrés si s'ha obstaculitzat la investigació sobre la presumpta corrupció del PP

Reacció de l'oposició arran de les detencions que apunten a un finançament il·legal del PP i de la suposada obstrucció de la investigació del fiscal en cap d'Anticorrupció. El PSOE, Units Podem i Ciutadans han exigit la compareixença urgent al Congrés dels Diputats dels ministres de Justícia, Rafael Catalá, i d'Interior, Juan Ignacio Zoido, i del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, perquè aclareixin si s'ha obstaculitzat la investigació de "la corrupció del PP".

El PSOE ha registrat les seves peticions de compareixença després de conèixer les informacions que asseguren que el nou fiscal en cap Anticorrupció, Manuel Moix, "va intentar impedir un dels registres de l'operació" contra la corrupció al Canal d'Isabel II, en què va ser detingut ahir l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González.

Segons el portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernando, és evident que l'edifici del PP està afectat per una "autèntica aluminosi per corrupció", que es veu s'agreuja per aquesta possible "obstrucció" a la Justícia. Hernando veu igualment "gravíssim" que un alt càrrec del Govern hagi filtrat a González i als seus "sequaços" de la trama que estaven sent investigats, el que els va permetre canviar les seves "pautes" d'actuació.

El posicionament de Ciutadans, clau

Igual que el PSOE, també Ciutadans demanarà la compareixença urgent de Català, perquè doni compte dels suposats avisos donats a Ignacio González i les suposades pressions de la Fiscalia Anticorrupció per impedir un registre en l'operació Lezo.

"És d'una gravetat extrema, si és cert", ha dit el president de Ciutadans, Albert Rivera, que ha considerat que "el ministre i el Govern tenen ja massa sospites de control sobre els fiscals".

Rivera, que ha subratllat que C's té "obsessió" amb la despolitització de la justícia i de la Fiscalia, vol saber si el ministre "en lloc de fer i repartir justícia, està donant instruccions als fiscals perquè no investiguin".

Units Podem carrega contra el PP

I per part de Units Podem, el diputat i coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha exigit el cessament immediat del fiscal Anticorrupció, Manuel Moix, per "protegir el PP en els casos de corrupció", i la reprovació del ministre de Justícia per ser el "responsable polític màxim" de les suposades irregularitats al Canal Isabel II.

Garzón ha anunciat que també demanaran les compareixences al Congrés Catalá, de Maza i de Manuel Moix davant les "gravíssimes" informacions publicades sobre possibles maniobres per tapar la corrupció del PP.

Preguntat per la petició de compareixences, el líder d'Podem, Pablo Iglesias, també ha recordat que el seu partit ha sol·licitat que el president del Govern, Mariano Rajoy, comparegui en ple per aclarir el finançament del seu partit, després de ser citat a declarar com a testimoni en el cas Gürtel.

Iglesias ha desconfiat del paper dels socialistes en demanar que Rajoy comparegui en la comissió d'investigació del Congrés sobre el finançament del PP, que encara no té data per iniciar els seus treballs.