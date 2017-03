L'oposició compara les "excuses" de Mas amb les que fa servir Rajoy "per tapar la corrupció"

El judici del cas Palau ha tornat a situar l'ombra de dubte sobre CDC i ni el desmentiment públic que ha fet Artur Mas després de les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull ha fet variar l'opinió dels partits de l'oposició. Aquest divendres, els portaveus de C's, PSC i CSQP han comparat les "excuses" de Mas amb les que ha fet servir Mariano Rajoy quan se li ha preguntat per la vinculació del PP amb la corrupció. L'oposició al complet (també CUP i PP) ja van registrar aquest dijous la sol·licitud de compareixença de l'expresident de la Generalitat per les suposades comissions del 4% que cobrava Convergència a canvi de concessions d'obra pública. Dimarts la Mesa admetrà a tràmit la compareixença i Mas podria comparèixer dimecres que ve a la Comissió d'Afers Institucionals.

Durant el matí, els portaveus parlamentaris han anat reaccionant a les afirmacions de Mas, que ha estat entrevistat aquest divendres a RAC-1. Joan Coscubiela (CSQP) ha acusat Mas d’utilitzar " les mateixes excuses de mal pagador" de Mariano Rajoy pel que fa a la corrupció. "Quan les hem escoltat en boca de Rajoy ens han produït fàstic", ha afegit el portaveu de la confluència d'esquerres. També ha insistit que Mas no pot continuar a la política com si no hagués passat res i ha afirmat que "seria positiu en termes democràtics i ajudaria a dignificar el país" que l’expresident assumís responsabilitats de mutu propi.

De la seva banda, el portaveu de C's al Parlament, Fernando de Páramo, ha acusat el president del PDECat de fer servir els mateixos arguments que els "vells partits", basades en "protegir als seus Bárcenas i dir que tothom menteix menys ells". C's també ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel suposat finançament irregular del 4% i ha argumentat que no serveix "l’excusa" de dir que no sabia res. Segons C's, Mas ha d’abandonar la política i valorarà si li demana que renunciï als drets com a expresident.

Pel que fa al PSC, la portaveu parlamentària, Eva Granados, ha subratllat la importància que Mas doni explicacions immediatament a la cambra catalana. Ja ho ha fet dues vegades des que va començar el cas Palau i la portaveu socialista desitja que, a la tercera, l'expresident aclareixi "què ha passat amb el finançament de CDC". "Pel benefici de la regeneració del PDECat, creiem que Mas hauria d'assumir responsabilitats", ha afegit Granados.

El PP acusa Mas de voler tapar la corrupció amb "una gran estelada"

El coordinador d'acció parlamentària del PP, José Luis Ayllón, ha criticat que l'expresident de la Generalitat vulgui tapar els casos de corrupció que esquitxen CDC amb "una gran estelada". "El que va començar com un procés independentista, ha acabat com un procés judicial", ha lamentat Ayllón.

Ayllón ha retret a Mas que posi "la mà al foc" pels dirigents de CDC que "estan sota sospita", perquè assegura que no és la seva feina, sinó que el que ha de fer és "donar explicacions" sobre les acusacions que pesen sobre ells. El popular també ha volgut deixar clar que la "veritable" 'Operació Catalunya' és la de "Mas, el cas Palau i el que investiga el jutjat del Vendrell", ja que ha assegurat que és el paradigma de "com han operat a Catalunya els dirigents nacionalistes durant els últims anys".