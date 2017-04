PP i C's critiquen l'acte de suport dels expresidents del Parlament a Forcadell i els membres de la mesa querellats

Aquesta tarda està previst que tots els expresidents del Parlament -Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert- donin suport a l'actual titular de la cambra catalana, Carme Forcadell, i els membres de la mesa querellats per la Fiscalia per l'aprovació de la resolució del referèndum. Ho faran en un acte que està previst que comenci a dos quarts de sis de la tarda al Parlament i que també ha de servir per traslladar el suport a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau. I a poques hores que comenci, l'oposició ja ha mostrat el seu rebuig frontal a l'acte.

Així, el portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, no ha deixat escapar l'oportunitat de criticar l'acte en la seva roda de premsa d'aquest dimecres a la cambra catalana. Fernández considera que el Parlament "no hauria de celebrar" aquest acte perquè segons ha explicat, s'estan utilitzant "recursos públics en un acte clarament partidista". "És una cortina de fum per traslladar una imatge d'unitat quan està en un clar estat de descomposició", ha afirmat Fernández en referència a les tensions que han aflorat en les últimes setmanes a les files sobiranistes. Els populars faran arribar la queixa per aquest acte a la mesa del Parlament.

Des de C's, el seu portaveu adjunt, Fernando De Páramo, ha qualificat de "performance" l'acte d'aquesta tarda i ha relacionat els casos de corrupció que esquitxen CDC amb el fet que l'acte es faci al Parlament: "Ho han de fer al Parlament perquè les seus de CDC estan embargades per la corrupció". Tant PP com C's han demanat a Forcadell que "sigui la presidenta de tots els diputats" i que "exerceixi les seves funcions", en referència a les queixes que els mateixos grups parlamentaris -a més de Catalunya Sí Que es Pot i el PSC- han traslladat a la presidenta del Parlament per la seva disconformitat en la manera com modera els debats parlamentaris.

De Páramo també ha equiparat l'acte d'avui amb el que el Govern té previst per divendres on vol mostrar una imatge d'unitat per tirar endavant el referèndum. En aquest sentit, ha afirmat que només es tracta d'un "intent de tapar la crisi interna entre CDC i ERC", però que darrere hi ha una clara "baralla per les cadires" perquè, ha assegurat, "saben que hi haurà eleccions".