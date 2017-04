Marhuenda nega haver pressionat Cifuentes ni haver publicat notícies falses

Francisco Marhuenda ho nega tot. Tot i la gravació de les converses amb el conseller delegat de 'La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, el director del rotatiu nega haver coaccionat Cristina Cifuentes perquè no denunciés les presumptes irregularitats de González amb el Canal Isabel II. "Mai he pressionat a la presidenta de la Comunitat, ho pot confirmar ella mateixa, i mai he intentat influir en un procediment judicial, en cap cas. Era una conversa amb un conseller delegat que el pobre estava molt desesperat, ell sempre m’ha dit que és innocent", ha explicat el director de 'La Razon' a la sortida de l'Audiència Nacional.

Després de declarar, Marhuenda ha explicat que ha portat tota la informació que s'ha publicat al seu diari sobre la Comunitat i ha volgut constatar que "no hi ha res que sigui fals". En relació a la gravació, ha assegurat que no li ha importat que l'enregistressin. "N o em fa res que m’hagin gravat perquè tornaria a fer el mateix que he fet, perquè no he fet res incorrecte", ha apuntat.

"Conec a Cifuentes des de fa més de 30 anys, com l’amenaçaria?", s'ha preguntat Marhuenda, després d'insistir que no l'ha amenaçat "mai". "Mai és mai", ha reblat.

Casals defensa que era una conversa informal

Marhuenda i Casals han declarat aquest dijous a l'Audiència Nacional, on han donat explicacions sobre aquestes converses. Segons ha pogut saber l'ARA, Casals ha reconegut davant del jutge que la veu de les gravacions de la Guàrdia Civil és la seva. El president de 'La Razón', però, ha justificat el contingut perquè es tractava d'una conversa informal amb Edmundo Rodríguez Sobrino, amb qui l'uneix una estima especial. Casals ha dit al jutge que Rodríguez Sobrino ha estat des del principi de la fundació de 'La Razón' i que fins i tot li va preguntar sobre el seu delicat estat de salut. Segons fonts de la defensa de Casals, el jutge no ha imposat cap mesura cautelar al president del diari.