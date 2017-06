"Cuanto peor mejor...": el vídeo de l'últim embarbussament de Rajoy

Potser Mariano Rajoy no passarà a la història com "el president de la corrupció", com li ha dit aquest dimarts Pablo Iglesias durant la seva intervenció a la moció de censura, però segur que hi passarà com el president de les pífies verbals, embarbussaments i ficades de pota.

La frase de "Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político", però, no ha sigut l'última que ha fet durant la seva intervenció al Congrés per defensar-se de la moció de censura. Al cap d'una estona els ha preguntat el de Podem: "¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?"

Aquestes dues pífies se sumen a una llarga llista que recull aquest altre vídeo.