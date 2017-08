Mariano Rajoy fa una crida a la "unitat" per lluitar "junts contra l'amenaça terrorista"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha tornat a posar la "unitat" com l'única recepta per lluitar "contra l'amenaça terrorista". En un article a 'La Vanguardia' i 'El Periódico', Rajoy ha subratllat que cal "estar units en el dolor i en la resposta" per poder recuperar "la nostra llibertat". El president del govern espanyol s'ha mostrat "plenament convençut que les diferents institucions i forces polítiques" seguiran estant "a l'altura de la responsabilitat" a la qual, ha dit, estan obligades.

"Tinguem les idees que tinguem, votem a qui votem i discrepem en el que discrepem, els qui creiem en la democràcia i en les societats lliures i obertes estem cridats a mantenir-nos units en la defensa del llegat de la civilització contra la barbàrie del fanatisme, l'odi i el terror", ha expressat Rajoy en el seu article. De fet, el president del govern espanyol ha insistit que no hi pot haver "la seguretat absoluta", però ha tornat a posar la "unitat" com l'única manera eficaç per respondre a qualsevol atac.

El president del govern espanyol ha tornat a agrair la feina feta pels cossos de seguretat (policia local, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional), a més de tots els professionals sanitaris i de Protecció Civil, i de les mostres de suport i solidaritat de la societat civil. "Són comportaments, moltes vegades heroics, que han donat la volta al món", ha agraït. Així, Rajoy ha explicat que encara queden "incògnites per aclarir" i, sobretot, "criminals per detenir" i posar a disposició de la justícia. "Pagaran pels seus crims més aviat que tard", ha avisat.

Rajoy ha lamentat que amb els atemptats de dijous a Barcelona i Cambrils s'han perdut "moltes vides innocents amb la crueltat que només pot incubar el fanatisme assassí". Per al president espanyol, el "fanatisme i el terror" van triar Barcelona per atemptar perquè van veure-hi una ciutat on "els seus carrers i la seva alegria encarnen tots els valors, drets i llibertats que el jihadisme detesta".