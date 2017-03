Rajoy rebutja la via escocesa que proposen Puigdemont i Junqueras

Poques hores ha tardat a respondre el govern espanyol a la carta conjunta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, a 'El País' reclamant diàleg a Mariano Rajoy "abans que sigui massa tard" amb la celebració d'un referèndum similar al d'Escòcia. Fonts de l'executiu espanyol rebutgen la possibilitat d'arribar a un acord per a la celebració d'un referèndum pactat i consideren que són els líders independentistes "els qui han fet de la falta de diàleg i de la imposició la tònica general de la seva gestió". Diàleg sí, però dins de la llei: és la resposta habitual del president espanyol sobre la possibilitat de celebrar un referèndum. La Moncloa insisteix que està disposada a parlar de tot menys del referèndum.

"El govern lamenta que els partits independentistes de Catalunya insisteixen en demanar un referèndum d'autodeterminació que no es pot negociar perquè és radicalment contrari a la Constitució i a la sobirania nacional -insisteixen les mateixes fonts- El govern espanyol sempre ha estat disposat al diàleg dins dels marges de la llei. Però ni el govern ni el Parlament [espanyols] poden negociar sobre el que no els forma part. La sobirania nacional correspon al conjunt dels espanyols. Aquesta és la principal diferència en el cas escocès que posen d'exemple".

En el mateix sentit s'han expressat aquest dilluns en entrevistes respectives a Onda Cero i la Ser l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i l'exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, que consideren que un referèndum no faria més que complicar el conflicte. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat que la Generalitat demani acord per a un referèndum però al mateix temps "comenci per incomplir la llei, desobeeixi el Tribunal Constitucional i un ultimàtum". Paraules molt similars a les de dirigents del PP.

El papel lo aguanta todo: queremos un acuerdo pero empezamos por incumplir la ley, desobedecer al Tribunal Constitucional y un ultimátum https://t.co/ZUnXh78zP0 — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 20 de marzo de 2017

Tant el líder del PP català, Xavier García Albiol, com la del PP madrileny, Cristina Cifuentes, han verbalitzat de nou la posició de Mariano Rajoy, que avui no té previst cap acte públic ja que és festiu a Madrid -és ressaca de Sant Josep-. Albiol ha assegurat en declaracions a RNE que la Generalitat està "tancada en banda al diàleg" i ha considerat que tant Puigdemont com Junqueres són "molt conscients" que no hi haurà referèndum. Considera un "disbarat" la carta a 'El País' perquè creu que no té "ni cap ni peus". Al seu torn, Cifuentes ha assegurat que "és contradictori negociar i voler imposar condicions al mateix temps".