Mas avisa l’Estat: "Si està en joc que ens converteixin en una província ocupada, la gent respondrà"

L’expresident de la Generalitat Artur Mas declarà el proper dilluns en el "judici polític" del 9-N amb el convenciment que les "amenaces" de l’Estat per combatre el procés sobiranista són desproporcionades. En la seva opinió, ho són tant pel que fa a la inhabilitació a què s’enfronta juntament amb les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau "per haver posat les urnes" com pel que fa a "l’operació precinte", amb què el govern espanyol preveu tancar els col·legis electorals i assumir el control de la conselleria d’Ensenyament en cas de referèndum unilateral.

" La societat catalana no es quedarà a casa, que no es pensin que tindran un país mesell", ha advertit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons ell, "els catalans, posats al límit, defensaran la seva autonomia": " Si està en joc que ens converteixin en una província ocupada, la gent respondrà". Per això, preveu que en cas que l’Estat suspengui l’autonomia de Catalunya a través de l’article 155, la mobilització al carrer serà massiva i l’executiu estatal no la podrà aturar. "Si ho ordenen als Mossos, tampoc la podran aturar. Els Mossos poden aturar a 500, 1.000 o 2.000 persones, però no a 2 milions".