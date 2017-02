Mas anuncia que els advocats que assessoren el PDECat estudien querellar-se contra la Fiscalia

L'operació Pika va acabar amb prop d'una desena de detinguts que declararan la setmana que ve davant del jutge en el marc del cas contra el suposat finançament irregular de CDC. No és la primera vegada que hi ha detencions i escorcolls vinculats al cas 3% i els responsables del PDECat, el partit hereu de l'antiga Convergència, estan convençuts que es tracta d'un "muntatge" i un "escàndol" per atacar el procés sobiranista. Per això, el president del PDECat, Artur Mas, ha avançat aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio, que els advocats que assessoren el partit estudien querellar-se contra la Fiscalia, la responsable de l'operació.

"Qui actua no és el jutge, sinó la Fiscalia. És un fet gravíssim que els mateixos advocats creuen que no té precedents", ha criticat l'expresident de la Generalitat. Mas està convençut que els escorcolls d'aquest passat dijous estan relacionats amb l'inici del judici pel 9-N, dilluns que ve, de la mateixa manera que les "calúmnies" contra Xavier Trias i contra ell per presumptes comptes a paradisos fiscals van coincidir amb processos electorals i que el primer dia de campanya de Junts Pel Sí en les eleccions del 27-S va coincidir amb els escorcolls de la Guàrdia Civil a la seu de CDC. " I ara, davant d'un judici de base política com el del 9-N, veiem un altre muntatge de l'Estat, una vergonya en un estat democràtic".

Mas s'ha mostrat convençut que s'acabarà demostrant que les acusacions contra CDC són falses i que "només és un muntatge amb voluntat de fer mal". Per aixó, ha insistit que un grup d'advocats que assessoren el PDECat es planteja querellar-se contra la Fiscalia "per abús de poder".

Els principals detinguts

Pel que fa a les detencions d'aquest divendres, Mas ha qüestionat que la voluntat de la Guàrdia Civil fos trobar proves i ha emmarcat l'operació Pika un espectacle mediàtic perquè "se'n parli avui, demà i dilluns, quan comenci el judici del 9-N". En l'escorcoll de les oficines del port de Barcelona, on va quedar detingut tècnicament el president de la infraestructura, Sixte Cambra, Mas ha apuntat que els agents van demanar un expedient per investigar per què una empresa no havia aconseguit l'adjudicació tot i quedar tècnicament la primera. "Per què no va guanyar? Perquè l'oferta econòmica, on no va quedar primera, pesava més".

Una de les detencions que més ha criticat Mas ha estat la de l'extresorer de CDC Andreu Viloca. "Al senyor Viloca j a el van detenir fa un any i mig i no li van trobar res després d'escorcollar-li la casa. I ara ho tornen a fer. Per què? Li han destrossat psicològicament la vida", ha denunciat.

Pel que fa a Antoni Vives, extinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona, l'ha qualificat de ser una persona de "valors i principis" i ha lamentat que preferissin detenir-lo i no citar-lo a declarar per demanar-li l'opinió sobre les adjudicacions investigades.

Per últim, Mas també ha fet referència a Francesc Sánchez, exalt càrrec de CDC, per subratllar que no tenia "cap" responsabilitat sobre els ingressos del partit."Per què el detenen?", s'ha preguntat.

"Sempre es tracta de fer el muntatge, sempre contra els mateixos, els que els fan més por", ha assenyalat. En opinió de Mas, l'Estat ha apuntat des de fa temps contra CDC i, ara, el PDECat, perquè els han identificat com els que "fan perillar més l'statu quo".