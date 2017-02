Mato nega que es beneficiés de la Gürtel: "Van ser regals al meu exmarit, no a mi"

Viatges a Eurodisney, a Ginebra, a Tenerife... Decoració i càtering en festes d'aniversari i d'una comunió. Els regals realitzats per la trama Gürtel a l'exalcalde de Pozuelo Luis Sepúlveda, dels quals presumptament hauria gaudit la seva exdona, l'exministra de Sanitat i actual diputada del PP Ana Mato, van ascendir a 28.467,53 euros. Mato ha declarat aquest dilluns al matí com a partícip a títol lucratiu en el judici de la més gran trama corrupta que afecta el PP i ha negat que s'hagués beneficiat de res. L'exministra, que va haver de deixar el càrrec per la seva implicació en la causa, ha mantingut que ella i el seu exmarit es repartien les despeses familiars al 50% i que mai va saber que algunes d'aquestes despeses fossin en realitat regals de les empreses de Francisco Correa. "Si algú li ha regalat res, l'hi ha regalat a ell, no a mi", ha assegurat la diputada, que també ha negat categòricament haver rebut del capitost de l'entramat productes de luxe de la marca Louis Vuitton.

És igual que el matrimoni Sepúlveda-Mato tingués un règim matrimonial de guanys fins a la seva separació el 2005, Mato ha mantingut que els dos membres de la parella, mentre van estar junts, mantenien economies separades i feien front a les despeses familiars al 50%. Mentre ella es feia càrrec de factures com els col·legis dels nens, la llum, l'aigua o el gas, el seu marit, Luis Sepúlveda, carregava amb les despeses dels viatges familiars i amb la decoració de les celebracions dels seus fills que, malgrat això, organitzava ella. Respecte dels cotxes -Correa va assegurar en el judici que va regalar dos Range Rover i un Jaguar a Sepúlveda-, es tractava de suposades despeses particulars del seu ex respecte a les quals ella no tenia res a dir. El desconeixement de les finances i negocis de la seva exparella era tal que ni tan sols sabia el que guanyava: ni com a càrrec del partit ni com a alcalde de Pozuelo.

Així, del viatge a Eurodisney es va encarregar el seu exmarit. El mateix que d'un altre vol a Ginebra en què, segons l'exministra, va acompanyar una de les seves filles a un campament. O de diversos bitllets a Tenerife, el lloc on, segons Mato, resideixen els seus pares, o el viatge de la cuidadora dels seus fills a l'Equador que, segons ha dit, afrontava la família per contracte, la qual cosa també entra en el seu concepte de "viatge familiar". "Els viatges familiars són tots els que realitzo per acompanyar els meus fills, visitar els seus avis, els desplaçaments al nostre lloc de vacances...". I els pagava Sepúlveda sense que ella sabés que eren regals de la trama. "Sempre he donat per fet que quan un s'encarrega de pagar les despeses que li corresponen, les paga ell mateix, no un tercer", ha afirmat. "En qualsevol cas, si l'hi haguessin regalat l'hi haurien regalat a ell, no a mi ni a la resta de la meva família", ha insistit.

La Fiscalia també acusa Mato d'haver-se beneficiat de celebracions familiars que suposadament van ser també pagades per les empreses de Gürtel. En aquests casos, segons l'exministra, el repartiment de rols amb el seu marit consistia en el fet que ella li comunicava a Sepúlveda el que volia i després ell ho contractava i es feia càrrec de les despeses. "Celebràvem les festes a casa meva, però la contractació de la decoració era del meu exmarit", ha respost la diputada del PP a preguntes del fiscal. "Les organitzava jo mateixa, després li encarregava a ell que contractés la decoració d'una determinada manera", ha afegit. "Si algú l'hi va regalar va anar a ell, no a mi, perquè jo em vaig fer càrrec de la resta de les despeses", ha prosseguit.