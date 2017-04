Méndez de Vigo sobre l'operació Lezo: "No és bo posar en dubte el sistema judicial espanyol"

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha demanat "calma" a la resta de forces polítiques, que ahir es van llençar en bloc contra la fiscalia per la sospita sobre Manuel Moix, per deixar treballar els jutges "sense ingerències" en els últims escàndols de corrupció que afecten el PP. "No és bo posar en dubte el sistema judicial espanyol", ha advertit.

En roda de premsa posterior al consell de ministres, Méndez de Vigo ha remarcat la necessitat de "deixar que les coses tinguin el seu temps" i ha volgut ser prudent a l'hora de fer declaracions sobre les detencions derivades de l'operació Lezo. "Espanya és un estat de dret, la justícia funciona i els jutges funcionen", ha dit el titular de Cultura i Esports del govern espanyol. Així, s'ha mostrat partidari d'"esperar" les decisions del jutge "sempre respectant la presumpció d'innocència".

Pel que fa a la implicació del fiscal en cap d'Anticorrupció, Manuel Moix, en la investigació per la gestió del Canal d'Isabel II, Méndez de Vigo ha subratllat que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, està "disposat" a comparèixer al Congrés de Diputats per "donar explicacions".

L'aprovació dels pressupostos

El ministre ha apel·lat a "l'interès general" per remarcar la necessitat que els pressupostos, que s'han de votar els dies 14 i 15 de maig a la cambra baixa, s'aprovin amb el vistiplau d'altres formacions polítiques. El portaveu del govern ha reconegut que és la seva responsabilitat "buscar aliats" i que les negociacions "no són fàcils", però s'ha mostrat convençut que la majoria de partits "saben que la ciutadania necessita pressupostos".