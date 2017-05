Millo assegura que la posició del Consorci del Palau sobre l'acusació a CDC "no és definitiva"

El delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest dimarts que la decisió de l'última reunió del Consorci del Palau, de la qual l'Estat es va absentar, no és "definitiva". Ha remarcat que buscaran el rescabalament dels diners del cas Palau i que se celebraran més reunions.

"Que ningú s'equivoqui, als responsables se'ls persegueix", ha avisat el delegat en una entrevista a Ràdio 4, que ha subratllat que tothom ha d'assumir les responsabilitats, "també partits si és el cas, i recuperar els diners que han anat a parar on no havien d'anar a parar". "Una altra cosa és el criteri jurídic" per arribar a aquest objectiu, ha afegit Millo, que ha indicat que els advocats de l'Estat encara no tenen una "posició definitiva" sobre aquest assumpte.

La Generalitat va fer valer divendres la seva majoria al Comitè Executiu del Consorci del Palau de la Música per evitar que els advocats de l'acusació canviessin el criteri i acusessin directament CDC d'haver cobrat 6,6 milions d'euros en comissions de Ferrovial a canvi d'adjudicacions d'obra pública. En aquella reunió no hi eren els dos representants del ministeri de Cultura.

Per Millo, "el que seria desitjable és una posició comuna de la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament", una situació que no es dona, ja que el Govern no vol fer cap moviment abans que hi hagi sentència ferma, i el consistori sí que vol, en canvi, acusar CDC.

Crítiques de l'oposició parlamentària

Tot i que la decisió no és "definitiva", el grup popular al Parlament ha subscrit les paraules de la secretària general d’ERC, Marta Rovira. "Sense que serveixi de precedent, la portaveu d’Esquerra té una part de raó sobre com CDC i el PDECat estan amagant les seves vergonyes", ha explicat el seu president, Alejandro Fernández. En tot cas, per ell, la divergència d’opinions al Govern demostra que "JxSí està trencada i no hi ha unitat política en el sobiranisme".

Per la seva banda, el portaveu de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, ha assegurat que el govern de Puigdemont està actuant com el d'Artur Mas, "emparant i perpetuant l'espoli" del Palau. "És absolutament intolerable", ha dit sobre la negativa del Govern de personar-se contra CDC, i ha anat un pas més enllà: ha deixat clar que si ERC no aconsegueix que el Consorci iniciï accions legals contra Convergència, serà "solidària i políticament responsable d'aquest acte". "Junqueras serà igualment responsable que Puigdemont", ha dit, i ha menyspreat les protestes d'ERC per l'actitud de la conselleria de Cultura en aquest cas.

Per tot plegat, el grup parlamentari de la confluència d'esquerres ha presentat una proposta de resolució perquè el Govern es personi i perquè es torni a convocar la reunió del Consorci per canviar la orientació del vot.

En la mateixa línia que En Comú Podem ha fet a Madrid, Coscubiela ha denunciat un cas de "connivència" entre Generalitat i Estat per "tapar un cas evident d'espoli". En aquest sentit, ha qualificat de "sospitós" que el ministeri de Cultura, que és "absolutament bel·ligerant, vigilant i controlador", no assistís a la reunió del Consorci en la qual es va decidir no acusar Convergència. CSQP considera que l'Estat ha ajudat el Govern a canvi de l'abstenció del PDECat per tirar endavant el decret d'estiba i desestiba. "Sembla que els ponts de diàleg s'han fet no per tirar endavant el dret a decidir, sinó per suport mutu", ha ironitzat el portaveu de CSQP.

Cs sha sumat a aquestes acusacions, assegurant que per evitar l'acusació a CDC el Govern ha anat a buscar el PP, "el seu soci històric". "Puigdemont i Rajoy es barallen molt, però per tapar corrupció es posen d'acord molt ràpid", ha dit el portaveu parlamentari de la formació taronja, Fernando de Páramo, que també ha disparat contra ERC: "Com lluita ERC contra la corrupció de CDC? Fent un tuit!", ha criticat. El dirigent de Cs ha afirmat que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras són "especialistes en despatxos per tapar la corrupció" i que defensen la independència per independitzar-se de la llei, la justícia i el control democràtic i judicial.