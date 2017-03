La Moncloa no recorrerà al TC la reforma del reglament per por a "perdre" i "donar municions a l'adversari"

L'estratègia de Junts pel Sí de reformar el reglament del Parlament per tramitar la desconnexió exprés ha agafat la Moncloa desprevinguda. Voldria poder respondre immediatament amb un recurs al Tribunal Constitucional (TC) per paralitzar-la i donar una resposta ferma, però els serveis jurídics de l'advocacia de l'Estat han traslladat al govern espanyol que seria "molt complicat" que el recurs prosperés. Per això han delegat al PP català i a la resta de partits catalans que s'hi vulguin afegir - estenen la mà al PSC, Ciutadans i Catalunya Sí que es Pot- la intenció de presentar un recurs d'empara a l'alt tribunal un cop acabi la tramitació al Parlament del nou reglament. Així ho ha anunciat el coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, en declaracions als passadissos del Senat. "Si la proposta admesa a tràmit s'aprova, amb tota probabilitat presentarem un recurs d'empara davant del TC", ha dit el també senador.

L'argument que farà servir el PP català és la "vulneració al dret a rebre informació" dels diputats pel curt període per poder preparar-se la resposta a una llei com la de desconnexió. És l'única escletxa que els serveis jurídics de l'Estat veuen per poder aturar el canvi de reglament, ja que consideren gairebé impossible que el TC els doni la raó en l'intent d'aturar des del govern espanyol un reglament parlamentari, ja que no es tracta d'una llei o del desplegament d'una norma, com acostuma a fer amb molta celeritat gràcies a la petició de suspensió immediata per part de la Moncloa. "Tothom demana una resposta ràpida, però s'ha de vigilar molt amb els recursos per no perdre i donar municions a l'adversari", han assenyalat a l'ARA fonts del govern espanyol.

Albiol creu que el pas d'avui de la mes és un "episodi més que evidencia fins a quin punt s'ha degradat la política" a Catalunya amb "comportaments més propis de règims totalitaris". "És un clar atemptat a la democràcia i al parlamentarisme", ha conclòs. Al seu torn, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerat que Junts pel Sí "vol silenciar el seu Parlament" i que " els partits de la Generalitat habiten en una realitat paral·lela que no té res a veure amb els desitjos dels catalans".