Monedero: "Si cau Pablo Iglesias, cau Podem"

El cofundador de Podem Juan Carlos Monedero ha advertit de l'"intent impenitent del sistema per acabar" amb el partit lila. Al seu parer, és en aquest context que cal entendre la "bronca" en el si de la formació en les últimes setmanes. A més, ha avisat que si el líder de Podem, Pablo Iglesias, "cau", també ho farà tot el partit.

Així ho ha manifestat Monedero en un article d'opinió publicat aquest dilluns al diari '20 minutos', recollit per Europa Press, que es titula precisament així: "Si cau Iglesias, cau Podem (i tu et fots)".

Diu Monedero: "En un país on els peus encara ens fan olor de franquisme (el Parlament espanyol encara no ha condemnat en ple el cop d'estat del 18 juliol del 1936, culpable de la Guerra Civil), el règim prefereix sembrar sospites generalitzades sobre la política abans de carregar a les espatlles del bipartidisme i els socis nacionalistes les culpes de la democràcia partida que tenim".

"Aquí cal entendre la bronca de Podem d'aquests dies. Amb l'afegit que hem estat tan ingenus i tan ximples d'ajudar-los a aquesta tasca d'intentar carregar-se Pablo Iglesias, responsable d'haver arreplegat cinc milions de vots en cinc anys. Cau Iglesias, cau Podem", afirma.

D'aquesta manera, ha advertit que "Podem no pot cometre l'error de ser el seu propi botxí", ja que "hi ha un poble esperant" i l'"alternativa" a això és "més Rajoy". "És a dir, més poble patint", ha apuntat.

Urbán demana desdramatitzar

L'eurodiputat de Podem i representant del corrent Anticapitalistes, Miguel Urbán, ha fet una crida a "desdramatitzar la vida política interna" del partit lila i acabar amb les "disputes de poder" perquè l'únic que estan aconseguint amb això és "donar una imatge que està generant desafecció i desil·lusió" entre els 5 milions d'espanyols que els van votar en les últimes eleccions generals i entre els seus militants.

"Tant me fa si el Pablo i l'Íñigo es porten bé o malament. Això no és l'important", ha lamentat en una entrevista a Europa Press, després de ser preguntat sobre la discussió que han protagonitzat els últims dies els sectors liderats pels dos màxims dirigents del partit.

"El serial intern ha d'acabar per veritablement convertir-se en un relat col·lectiu de debat polític", ha reclamat Urbán, qui també és un dels impulsors de l'equip Podem en Moviment, que els anticapitalistes han llançat juntament amb altres grups per defensar les seves tesis en la II assemblea ciutadana estatal de Vistalegre que el partit lila celebrarà al febrer.

Segons l'eurodiputat, l'última disputa entre 'pablistes' i 'errejonistes' és pròpia d'un "pati de col·legi". Això sí, ha assegurat que la responsabilitat no només recau en aquests dos sectors, sinó també en els que, tot i que no han "entrat a la baralla", no han sabut "imposar una certa moderació, no en el debat sinó en les formes".