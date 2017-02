Montoro truca el PNB per parlar dels pressupostos del 2017

Mariano Rajoy avança en els contactes amb els nacionalistes bascos per aprovar els comptes. Després d' oficialitzar el flirteig amb el PNB per aprovar els pressupostos generals de l'Estat pel 2017, els nacionalistes bascos finalment han informat que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, s'ha posat en contacte amb ells per parlar de la seva tramitació. El seu portaveu al Congrés, Aitor Esteban, ha assenyalat que es tracta tot just d'un primer contacte i que en cap cas estan negociant els comptes.

En declaracions des del Congrés abans d'entrar a la junta de portaveus, Esteban ha explicat que Montoro el va trucar a finals de la setmana passada per iniciar converses sobre els pressupostos i traslladar-li pròximament el plantejament de l'executiu. "El ministre i jo ens trobarem un dia d'aquests i parlarem una mica de quin és el seu plantejament", ha afegit, assenyalant la intenció de reunir-se les pròximes setmanes. "A partir d'aquí veurem les possibilitats que hi ha", ha afegit.

El PNB no es tanca en banda en aprovar els comptes del PP. És l'únic as a la màniga que té Rajoy per sortejar una esmena a la totalitat del PSOE als comptes, que Ferraz ja ha avançat que presentarà. Rajoy confia començar a tramitar-los a partir de finals de març, després d'iniciar també contactes amb la resta de partits.

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ja ha avisat que no tindran massa màniga ampla per incloure noves partides als pressupostos perquè ja s'han marcat les línies mestres amb Brussel·les. "Tenim un marge molt petit", ha dit en roda de premsa des del Congrés.