Montull, en un recés del judici: "La setmana vinent serà més divertit"

La mà dreta de Fèlix Millet al Palau de la Música, Jordi Montull, pot tenir a les seves mans el desenllaç del judici per l'espoli del Palau i el presumpte finançament irregular de Convergència. Montull ha tornat a demostrar aquest dimecres que està disposat a confessar els desviaments al partit per salvar la filla Gemma: " La setmana que ve serà més divertit", augurava durant un dels recessos de la primera jornada del judici en referència al seu interrogatori dimecres vinent.

Després del gir de les últimes hores, a Millet i Montull se'ls ha vist xerrar amb posat seriós i de manera reservada abans d'entrar a la sala del judici. Montull també ha encaixat la mà amb l'extresorer de Convergència Daniel Osàcar, que ha arribat tot sol al judici, amb un diari sota el braç que portava en portada la voluntat del seu company de banc d'acusats d'anar més enllà en el seu interrogatori de la setmana vinent.

Dins de la sala, Montull ha seguit amb més interès que la resta dels processats les intervencions dels advocats, anotant en un petit bloc alguns detalls. Tot i així deia, entre passadissos, "això és molt avorrit i m'hi toca quedar-m'hi tota una setmana".

A Millet se l'ha vist més absent. Amb els seus 81 anys, l'exresponsable del Palau ha arribat al judici en cadira de rodes, entre una munió de càmeres i micròfons. Ell, aixecant les mans, preferia no respondre les insistents preguntes. Sí que ho ha fet al final de la sessió, quan s'ha tornat a topar amb un eixam a la sortida de l'ascensor que el portava de la sala de judici a l'exterior del recinte de la Ciutat de la Justícia, quan li han preguntat pel seu estat de salut: "Ja veus, aquí, en cadira de rodes".

Millet i Montull tornaran aquest dijous a la Ciutat de la Justícia. Paradoxalment es passaran uns quants dies en unes instal.lacions judicials que precisament formen part de les obres sota sospita pel cas Palau. La fiscalia creu que van fer d' intermediaris per fer arribar a Convergència comissions de Ferrovial a canvi d'assegurar-se l'adjudicació d'aquesta i altres obres públiques. Als dos exresponsables del Palau dijous encara els queda aguantar des de la cadira una altra sessió tècnica de qüestions prèvies com un espectador més. Després arribarà el seu torn de protagonistes principals i qui sap si també el divertiment promès per Montull.