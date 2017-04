Mor l'exministra Carme Chacón

L'exministra de Defensa Carme Chacón ha estat trobada morta aquest diumenge a Madrid als 46 anys. La dirigent socialista, que va encapçalar el PSC en diverses eleccions espanyoles, tenia una malaltia congènita al cor. Tal com han confirmat fonts policials i del PSC, la seva família no l'havia pogut localitzar des d'ahir a la nit i finalment ha estat trobada al seu domicili pels serveis d'emergències, hores després de la seva mort.

Una amiga de la família va intentar localitzar-la al seu domicili de Madrid i, en no obtenir resposta, ha estat aquest diumenge quan la policia i els bombers han entrat a aquest domicili i han certificat la seva mort. Chacón patia un bloqueig auricular i ventricular complet, com ella mateixa havia explicat en diverses ocasions. En una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio, l'exministra de Defensa explicava que el seu cor no passava mai de les 36 pulsacions per minut, quan habitualment se situen a l'entorn de les 60 o 70 en repòs.

"Als meus pares els deien que potser no sobreviuria", explicava Chacón, que tot i això era molt conscient que "el cor va envellint i algun dia deixarà de funcionar perfecte". Amb tot, Chacón s'esforçava per dur una vida normal. Fins i tot, malgrat que al principi creien que no podria quedar embarassada, va viatjar a l'Afganistan embarassada de set mesos.

Carme Chacón (Esplugues de Llobregat, 1971), advocada de formació, va ser la primera dona a ocupar el càrrec de ministra de Defensa a l'estat espanyol, i havia estat cap de llista del PSC a les eleccions espanyoles. José Luis Rodríguez Zapatero la va nomenar ministra d'Habitatge l'any 2007 i un any més tard, després de les eleccions, la va designar ministra de Defensa. Chacón, que també havia estat vicepresidenta del Congrés, va aspirar a ser secretària general del PSOE en el congrés del partit l'any 2012, però va perdre de 22 vots davant d' Alfredo Pérez Rubalcaba.