"Mort sobtada" de la comissió per l'operació Catalunya al Congrés

Vist i no vist. El Congrés precipita la fi de la comissió d'investigació per l'operació Catalunya, que -si no hi ha cap canvi 'in extremis'- acabarà el 8 de juny amb només dues compareixences a l'esquena: la de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i la de l'excap de l'Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso. Tant el PP com Ciutadans han bloquejat aquest dilluns en la reunió de la junta de portaveus al Congrés que es prorrogui la comissió mig any més, fins al desembre, tal com reclamava l'oposició i s'havien compromès tots els grups l'abril passat.

La curta vida de la comissió ha estat marcada per les contínues dificultats tant del PP com de Ciutadans i el PSOE perquè tirés endavant. Primer va tardar fins a 4 mesos i mig a posar-se en marxa. Llavors, fins i tot abans que tots els membres de la comissió poguessin rebre la informació que havien sol·licitat, ja es va convocar la compareixença de Fernández Díaz i De Alfonso, el passat 5 d'abril. A partir d'aquell moment el PP ja va considerar que havia fet totes les sessions possibles i es va aliar amb Ciutadans i els socialistes per bloquejar-la. El pretext va ser la llista de compareixents. Cap d'ells volia que en la comissió s'airegés la guerra policial a Interior i que compareguessin els comissaris implicats.

El passat 18 d'abril, doncs, ja es va situar la comissió en via morta. Una agonia que s'ha allargat fins a aquest dilluns, en què el president de la comissió, Mikel Lagarda (PNB), ha informat que no hi havia acord a la junta de portaveus per votar en el ple d'aquesta setmana l'ajornament. Per al diputat basc, això suposa el final "definitiu" de la comissió i la seva "mort sobtada" sense que s'hagi aconseguit cap dels objectius per la qual va ser creada. "Si no es volia que existís aquesta comissió, per què es va crear doncs?", ha lamentat en roda de premsa des del Congrés, i ha recordat els continus bloqueigs que ha patit.

"Cal concloure la feina. Hi ha documentació suficient per fer-ho. S'han produït compareixences suficients i no s'han posat d'acord per decidir. No pot ser que s'iniciïn comissions que mai acaben perquè això genera frustració i va en contra del prestigi de la cambra", ha dit al seu torn el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando.

Units Podem es nega a donar per morta la comissió i anima la resta de l'oposició a unir forces per intentar trobar un mecanisme per ressuscitar-la. Per allargar-la, calia la unanimitat de tots els grups, però la formació lila creu que hi ha una majoria per intentar treure l'entrellat a l'operació Catalunya. Des del grup socialista, però, ja la donen per morta. Lamenten els obstacles del PP però creuen que ja no hi ha res més a fer.