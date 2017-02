L'oposició converteix Santi Vidal en el gran protagonista de la sessió de control al Govern

Durant les dues últimes setmanes, el Govern no ha parat de negar les afirmacions que l'exsenador Santi Vidal anava fent en les seves conferències. El departament d'Hisenda fins i tot ha anat més enllà i des de dilluns se sotmet a una auditoria de l' Agència Catalana de Protecció de Dades per demostrar que no ha assolit cap dada fiscal de forma il·legal. Tot plegat, però, no ha fet variar en absolut l'opinió dels grups de l'oposició que aquest dimecres, a l'hemicicle del Parlament, han decidit convertir la sessió de control al Govern en un interrogatori sobre el jutge i exsenador. L'objectiu: aconseguir que el Govern confessés públicament haver comès il·legalitats en el marc del procés sobiranista.

"Per què el Govern no es querella contra Vidal?"

" Per moltes vegades que repeteixin una mentida, continuarà sent una mentida", han insistit en diverses ocasions tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com el conseller de Justícia, Carles Mundó. Primer ha estat el PSC i després s'hi han sumat C's i el PP. Tots assumeixen com a certes les declaracions de Vidal i no accepten les explicacions de l'executiu. " Si són mentida, per què el Govern no s'ha querellat contra Vidal?", ha preguntat a Puigdemont el president del grup popular, Xavier García Albiol. "Entre d'altres, perquè Vidal ja ha assumit la responsabilitat i en temps rècord", ha respost el cap de l'executiu.

"El seu Govern fa llistes dels jutges que es podran quedar i dels que hauran de marxar i dels funcionaris que estan disposats a picar de mans a la romeria de dilluns passat davant del TSJC i dels que no", ha afirmat Albiol, malgrat que Mundó havia negat uns minuts abans l'existència de cap llista en aquest sentit. Puigdemont ha celebrat que, "almenys", Albiol no hagi fet referència aquest dimecres a la 'Llista de Schindler'. "Suposo que ha pogut veure la pel·lícula des que va fer aquest comentari", ha ironitzat.

"El Govern no ha elaborat cap llista de jutges"

" El Govern desaprova qualsevol afirmació en relació a llistes de persones". És la resposta que Mundó havia donat a la diputada socialista Rosa María Ibarra sobre la llista de jutges en funció de la seva ideologia que l'exsenador Santi Vidal va afirmar que s'havia fet des de la conselleria. "Vostè tira pilotes fora. Com vol que, davant les evidències, ens creiem que aquest Govern no vol fer només una justícia per a uns quants?", li ha respost la diputada del PSC. " A vostè li importa un rave el que jo li respongui. Li he contestat clarament que el Govern desaprova contundentment les declaracions. I li ben asseguro que en quatre mesos (els que Vidal va treballar al departament de Justícia) ni el Govern ni ell van fer tantes coses com vostè diu i com ell [Vidal] s'atribueix", ha insistit el conseller de Justícia.

També C's ha mostrat el convenciment absolut que la conselleria de Justícia ha elaborat les llistes de jutges que Mundó ha negat repetidament. El portaveu parlamentari del partit taronja, Carlos Carrizosa, ha opinat que el Govern vol crear una Justícia que diferenciï entre "bons i dolents" en funció de la ideologia de les persones.

"El Govern ha comès o pensa cometre alguna il·legalitat?"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha preguntat a Puigdemont si el Govern havia fet o tenia pensat fer alguna acció il·legal en el marc del procés sobiranista. " Aquest Govern no ha obtingut i no obtindrà, mentre jo en sigui president, cap dada de manera il·legal", li ha contestat el president de la Generalitat. Tot i això, la resposta no ha agradat al líder socialista, que ha lamentat que només hagi circumscrit el respecte a la legalitat en el cas de les dades obtingudes.

El compromís del Govern és celebrar un referèndum d'independència durant el 2017. Un compromís que Iceta està convençut que l'executiu no aconseguirà pactar amb el govern espanyol. "Els queda l'altra opció, la il·legal", ha subratllat el líder dels socialistes catalans. " No hi ha una sortida unilateral i il·legal i li demano que no situï les institucions fora de la llei", ha insistit Iceta. Puigdemont s'ha limitat a respondre-li que existeix una resolució sobre el referèndum no suspesa pel Tribunal Constitucional, la del referèndum pactat. "No renunciarem mai al diàleg", ha insistit.

Parlin de corrupció i de Santi Vidal

No només Puigdemont i Mundó han estat interrogats pel cas Vidal, també ho ha estat Oriol Junqueras, que s'ha negat a respondre amb la claredat que li exigien els seus interlocutors. La darrera d'intervenir sobre el tema ha estat la presidenta del grup de C's. Inés Arrimadas ha centrat la seva intervenció en el problema de la corrupció i ha reclamat al Govern que se centri a combatre-la i abandoni la prioritat independentista. "No gasti més temps i diners en una independència que no arribarà i doni la cara també amb els temes que l'incomoden", ha defensat tot parlant de corrupció, però també de l'exsenador d'ERC.

Puigdemont ha garantit que la lluita contra la corrupció és una de les principals prioritats del Govern i ha lamentat que C's sigui precisament el grup que li reclami que encara es prioritzi més. "Vostès no han tingut cap problema a fer president el partit més corrupte d'Espanya", ha conclòs.