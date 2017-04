Munté defesa la necessitat d'acordar la pregunta del referèndum amb els comuns

A falta de cinc mesos perquè expiri fixat pel Govern per celebrar un referèndum sobre la independència, la consellera de la Presidència, Neus Munté, aposta per acordar la pregunta de la votació "amb el màxim d'actors polítics", entre els quals compta "per descomptat" amb els comuns. En declaracions a EFE, la portaveu del Govern i vicepresidenta del PDeCAT ha destacat que Ada Colau "és un actor important", ja que com a alcaldessa de Barcelona és "part activa" del Pacte Nacional pel Referèndum i "coincideix amb el plantejament" del Govern d'"intentar mantenir el diàleg i la negociació amb l'Estat" per aconseguir un referèndum.

La pregunta del referèndum, que com a màxim caldria celebrar en la segona quinzena del pròxim mes de setembre, no està acordada encara, però Munté ha avançat que no s'imagina "una pregunta extremadament complexa ni en format arbre", com va ser la de la consulta del 9-N. Per a la número dos del PDeCAT, de la pregunta hauria de sortir una resposta de la qual es desprengui "sense cap dubte el suport o no a una Catalunya independent, a una Catalunya Estat". "M'imagino una pregunta simple, de fàcil lectura, però haurem d'esperar que es produeixi una mica tot aquest procés de consens", ha afegit. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es va comprometre a una pregunta "clara" i binària" sobre la independència.

L'altra qüestió de la pregunta que serà objecte de debat entre els sobiranistes és la denominació de si s'aposta per un "Estat" o per una " República" en una hipotètica Catalunya independent, perquè el PDeCAT és més partidària de la primera opció i ERC i la CUP són més proclius a la segona. Munté ha opinat que el concepte d'Estat és "més inclusiu i genera menys arestes", encara que és "obvi" que "en ple segle XXI" tot aboca que Catalunya, en el cas que arribés a ser independent, ho seria en una configuració de república.

El nou partit dels comuns aposta per un referèndum "vinculant" i, almenys de moment, no subscriu la via unilateral que sí que contemplen el PDeCAT, ERC i la CUP si no aconsegueixen un pacte amb l'Estat. En aquest context, Munté ha fet una crida als comuns a "mantenir al màxim aquesta unitat" en l'aposta pel referèndum "en el moment en el qual es reveli inviable" la possibilitat d'acord amb l'executiu de Mariano Rajoy.

El portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, va demanar aquest dissabte a Puigdemont que defineixi la seva proposta de referèndum per decidir si s'hi sumen o no. "Si és un referèndum, hi serem", va afirmar en una entrevista a Europa Press, sense especificar si això implica donar suport a una convocatòria no pactada amb l'Estat. El que sí que exigeix Domènech és que hi hagi un resultat efectiu i que obtingui reconeixement. En aquest sentit s'expressa també Colau en una entrevista a Al Jazeera, en la qual defensar el referèndum però deixa clar que una victòria del 'sí' "no implica declarar la independència".