Múrcia aprova l'eliminació d'aforaments que desprotegiria Pedro Antonio Sánchez

L'Assemblea Regional de Múrcia ha aprovat per unanimitat l 'eliminació dels aforaments de diputats i membres del Consell de Govern de l'Estatut d'Autonomia. Aquesta era una de les condicions de Ciutadans per abstenir-se i permetre accedir a la presidència del govern murcià al candidat del PP, Fernando López Miras.

El Grup Parlamentari Popular ha donat el seu vot a favor de la reforma, tal com va anunciar ahir a la Comissió d'Afers Generals que faria, una votació en la qual també ha participat l'expresident de la Comunitat, Pedro Antonio Sánchez, imputat per un presumpte cas de corrupció i que quedaria sense aforar. El projecte de reforma es remetrà a la mesa del Congrés per a la seva tramitació.

És la segona vegada en aquesta legislatura que es debat l'eliminació dels aforaments en Ple en l'Assemblea Regional. La primera va ser al novembre de 2015, però no va tirar endavant a causa de l'abstenció dels diputats del Grup Parlamentari Popular.

Els grups de l'oposició, PSOE, Podem i Ciutadans, sí que han aconseguit aquesta vegada tirar endavant la modificació dels articles 25 i 33 de l'Estatut d'Autonomia, ja que Ciutadans va posar com a condició per abstenir-se en la segona sessió del debat d'investidura, que celebrarà el dissabte, que els populars votessin 'sí' a l'eliminació dels aforaments.

Durant el debat parlamentari, el diputat del PP Francisco Jódar ha explicat el seu vot favorable a aquesta reforma perquè l'"estabilitat política i institucional està en joc", però ha recordat que perquè la reforma es dugui a terme primer necessita la ratificació del Congrés i Senat.

A més d'això, el parlamentari del PP ha afirmat que l'eliminació dels aforaments és un "tema d'àmbit nacional", recordant que no només existeixen en la Regió, sinó també a la resta d'Espanya.

El PSOE també ha incidit que el seu partit ha votat a favor "per convicció" i considera una "paradoxa" que l'expresident regional estigui "protegit pels aforaments a l'Assemblea i participi activament en les seves decisions".