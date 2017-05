Amb el referèndum en marxa i un cop ha anunciat la compra d’urnes, el Govern ha posat un dels seus focus en els municipis. Quin paper tindran al referèndum del setembre? Fonts de l’executiu remarquen que el rol local serà “imprescindible” i la legalitat catalana instarà els ajuntaments a col·laborar en el referèndum. L’executiu és conscient, però, que arribar als 947 consistoris serà una tasca complicada, tenint en compte la nul·la predisposició d’alguns a participar en una consulta impugnada pel govern espanyol.

El mapa de Catalunya evidencia diferències importants entre territoris en funció del color polític del seu alcalde. A priori, totes les localitats governades per ERC, PDECat i CUP (75%) se sumaran als preparatius, tot i que en alguns casos respectant l’equilibri del consistori. Governs de coalició i també majories als plenaris contràries a la consulta crearan una dificultat afegida.

651x671 Objectiu: cap municipi sense urnes al setembre Objectiu: cap municipi sense urnes al setembre

El groc majoritari al mapa representa els ajuntaments governats per alcaldes dels partits que defensen la via unilateral. Com Sant Cugat del Vallès, amb alcaldessa del PDECat (en coalició amb el PSC) i àmplia majoria sobiranista. Consultada per l’ARA, la tinent d’alcalde de Presidència, Carmela Fortuny, subratlla el “compromís total” del consistori amb el referèndum i fa una crida a coordinar l’estratègia de tots els ajuntaments sobiranistes. “La decisió de com actuar no l’ha de prendre Sant Cugat en solitari, sinó sota el paraigua de l’AMI”, afirma. Precisament, la presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras (alcaldessa de Vilanova i la Geltrú), està a l’espera que el Govern comuniqui als alcaldes quina col·laboració n’espera. “Encara no sabem quin serà el paper dels municipis, però tenim predisposició absoluta a col·laborar”.

A Sabadell, l’alcalde d’ERC comparteix l’executiu amb tres grups més, inclosos els comuns. Juli Fernàndez recorda que el pacte de Govern es va teixir al voltant del dret a decidir. “Sabadell està inequívocament compromesa amb el referèndum. Estic convençut que votarem”, destaca. A Argentona, l’alcalde de la CUP Eduard Calvo (governa amb ERC, ICV i PSC) garanteix que “la CUP posarà a disposició de la Generalitat tots els seus ajuntaments el dia del referèndum”.

L’AMI té 787 municipis adherits, però no està garantit que tots col·laborin en la votació. Hi ha una cinquantena de ciutats governades pel PSC en l’associació independentista. Els punts en vermell del mapa s’acumulen sobretot a l’àrea metropolitana de Barcelona. Són alcaldies del PSC que, a priori, rebutgen un referèndum unilateral. Les alcaldesses de l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, Núria Marín i Núria Parlon, tenen molt clar que no prestaran ajuda a una consulta declarada il·legal. Com va explicar l’ARA fa uns dies, el PSC no donarà instruccions als alcaldes i regidors i respectarà que n’hi hagi alguns que no bloquegin el referèndum. A Terrassa, per exemple, Jordi Ballart deixarà la decisió en mans del plenari, tot i que un informe negatiu del secretari municipal aturaria la col·laboració del consistori. Els socialistes tenen un 12% de les alcaldies catalanes, però molts dels municipis que governen són grans: més d’1,8 milions de persones hi viuen, el 25% de la població del país. El 9-N ja hi va haver nombrosos alcaldes del PSC que no van cedir espais municipals, per exemple a l’Hospitalet. Aleshores, el Govern va decidir obrir els seus locals a la ciutat, entre els quals els instituts, i la ciutadania va poder votar sense problemes. Aquesta torna a ser ara una de les opcions si els ajuntaments no col·laboren, expliquen fonts pròximes a l’executiu.

Els comuns també van assolir diverses victòries en les municipals de fa dos anys, la més significativa a Barcelona. “El govern municipal encara no ha rebut cap petició concreta sobre un possible referèndum. Per tant, no es pot indicar com hi col·laborarà”, expliquen fonts de l’ajuntament de la capital. Des d’Altafulla, Fèlix Alonso es mostra més concret a l’hora de fixar les condicions per col·laborar: “Que tingui reconeixement internacional, que interpel·li els del sí i els del no i que no posi els funcionaris entre l’espasa i la paret”. Més de dos milions de persones viuen en ciutats governades pels comuns o per agrupacions locals que encara no han decidit si prestaran ajuda a la Generalitat. És a dir, la meitat de la població catalana viu en una ciutat on l’alcalde diu que no col·laborarà amb la consulta o encara no ha decidit si ho farà. En l’únic municipi governat pel PP, Pontons, l’alcalde no té dubtes: “No penso col·laborar perquè es tracta d’un referèndum il·legal”. El 9-N tampoc ho va fer i les 400 persones amb dret de vot del poble van haver de desplaçar-se als municipis del voltant per poder participar en la consulta.

El Govern ja ha anunciat que comprarà 8.000 urnes. El següent objectiu és poder ubicar-les a tots els municipis del país.