Òmnium advoca per presentar una campanya unitària pel referèndum a l'abril

Òmnium Cultural ha donat el vistiplau aquest dissabte a la confecció d'una gran campanya unitària a favor del 'sí' en el referèndum d'independència d'aquesta tardor. "La proposta que fem als nostres 62.000 socis i al conjunt de la ciutadania de Catalunya és fer una campanya que reculli totes les sensibilitats en la defensa del 'sí'. Haurà de ser aglutinadora de totes les opcions polítiques i dels moviments de base, tothom s'hi ha de sentir còmode", ha afirmat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en declaracions recollides per l'ACN.

Cuixart ha defensat que el moviment sobiranista és "divers i plural" i que ningú s'hauria de sentir "exclòs" de la mobilització a favor del 'sí'. El president d'Òmnium, d'acord amb el tempo previst per al referèndum, ha fixat el mes d'abril com a límit per presentar aquesta campanya unitària a favor de l'estat propi.

En el marc de l'assemblea general ordinària (AGO) celebrada al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona, Òmnium ha definit el pla de treball i el pressupost de l'entitat per al 2017.

Un pla de treball que passa, entre altres iniciatives, per una campanya unitària a favor del 'sí' en el referèndum que posi en valor les "virtuts" de l'estat propi en relació a la "cohesió social" i la "defensa de valors democràtics". " Votar és la gran lluita compartida de la Catalunya del 2017 i per això apostem fermament per fer una campanya unitària pel 'sí' que aglutini tots els agents sobiranistes. Ara el gran consens de país es diu 'referèndum' i la prioritat de l'entitat és guanyar-lo i construir la República Catalana", ha manifestat Cuixart davant dels prop de 500 associats presents a l'AGO.