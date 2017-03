Otegi: "El desarmament d'ETA hauria pogut arribar abans si Espanya i França no l'haguessin impedit"

Arnaldo Otegi dona credibilitat a la informació del diari 'Le Monde' que diu que un dels mediadors de la societat civil francesa fixen el 8 d'abril com la data en què ETA estarà totalment desarmada. El secretari general de Sortu es felicita per aquesta "bona notícia", però lamenta que "el desarmament hauria pogut arribar abans si Espanya i França no l'haguessin impedit".

Segons el líder abertzale, la implicació de la societat civil en el desarmament hi és "perquè hi ha dos estats que han renunciat a fer la seva feina i a més han posat tots els obstacles per impedir-ho". Per aquest motiu assegura: "No esperem res d'ells [Espanya i França], ara mateix, en aquest moment històric".

"Des de l' esquerra independentista hem insistit en els últims mesos que seguíem treballant per la pau, i també havíem dit que la nostra és una tasca de suport polític, però amb la més absoluta discreció", ha reivindicat Otegi. "Si ens comprometem a fer una cosa, la fem", ha afegit.

El líder de l'esquerra abertzale ha recordat també que "hem fet les gestions a nivell internacional que ens han demanat perquè això d'avui es pugui produir".

Otegi confia que "el desarmament sigui total i integral", de la mateixa manera que espera la implicació internacional i de les administracions del nostre país [el basc]". "Demanem que tothom sigui capaç de posar el país per davant dels interessos dels partits".

"Aquest país vol tancar aquest capítol de manera ordenada i de manera similar a altres processos semblants al món", ha dit.